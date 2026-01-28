Bräutigam-Mutter sorgt mit wilder Tanzeinlage für Empörung
Valle de Guadalupe (Mexiko) - Bei einer Hochzeitsfeier in Mexiko zog die Mutter eines Bräutigams alle Blicke auf sich, als sie auf der Tanzfläche buchstäblich die Sau rausließ. Während die Hochzeitsgesellschaft die Tanzeinlage offenbar mehr als feierte, löste die Aktion im Netz später vor allem Empörung aus.
Joseph Maine hatte die Aufnahme von seiner Hochzeit mit Partner Jack McWilliams auf seinem TikTok-Profil veröffentlicht. Der Clip wurde innerhalb weniger Tage über 30 Millionen Mal angeklickt.
In der Aufnahme sieht man den Moment, als sich die Gäste der Trauung auf der Tanzfläche eingefunden haben. In ihrer Mitte: Bräutigam-Mutter Julie Maine. Zum bekannten "Icona Pop"-Song "I Love It" sieht man die 55-Jährige, die von einem jüngeren Mann getragen wird, wild auf und ab hüpfen.
"Sie hat unseren Freund gefragt, ob er sie hochhebt", schreibt ihr Sohn Joseph zum Video. Gegenüber PEOPLE verrät er, dass sich die Tanzeinlage am dritten Tag der viertägigen Hochzeitsparty im mexikanischen Valle de Guadalupe ereignete.
"Lasst Mütter doch einfach leben. Auch sie müssen mal richtig abtanzen", fügt der 36-jährige Bräutigam hinzu und zieht einen Vergleich zur derzeitigen Diskussion rund um Victoria Beckham, die auf der Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn Peltz "unangemessen" mit ihm getanzt haben soll.
Auf TikTok traf die Aufnahme von Mutter Julie auf nicht allzu viel Begeisterung: "Ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt", heißt es in einem der Top-Kommentare, der rund 693.000 Likes abbekam.
Ein anderer Zuschauer fragte fassungslos: "Und das war für niemanden der Anwesenden peinlich oder unangenehm??" Eine andere Person geht sogar noch weiter und erklärt, sie sei nach dem Anblick der Aufnahme "traumatisiert".
Bräutigam und Sohn Joseph versteht die Entrüstung nicht. "Ich hätte nie gedacht, dass die Leute den Humor nicht verstehen würden", erklärt er im PEOPLE-Interview. Er kritisiert, dass es so viele Erwartungen daran gibt, wie sich eine Mutter "zu verhalten hat".
Auch Julie sei enttäuscht, dass die fiesesten Kommentare von anderen Frauen und Müttern kämen. "Sie hatte ein schweres Jahr vor der Hochzeit, da sie sowohl ihren Partner als auch meine Großmutter verloren hat. Deshalb war ich einfach nur glücklich, sie lächeln und Spaß haben zu sehen", so der 36-Jährige weiter.
Seine Gäste seien vorurteilsfreie Menschen, in dessen Nähe man sich frei äußern und ohne Scham Spaß haben könne. "Die Leute wissen, dass meine Mutter gerne feiert." Die 55-Jährige hätte sich anschließend sogar besorgt erkundigt, ob sie ihren Sohn mit der Aktion in Verlegenheit gebracht hatte.
Doch Joseph - wie auch sein Ehemann - hätten sich köstlich über die verrückte Situation amüsiert. "Wir haben wochenlang darüber gelacht", versichert er.
