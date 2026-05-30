Frau kauft gebrauchte Postkarten: Was sie darauf liest, lässt ihr Herz zerfließen

York (England) - Auf ihrem TikTok-Profil beschreibt sie sich mit nur zwei Worten: "hoffnungslos romantisch". Poppy Newdick aus York in England war also genau die Richtige, als sie in einem Secondhandshop mit einer Freundin eine Kiste mit gebrauchten Postkarten fand. Denn wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um die Liebesbriefe zwischen der Britin Sheila und dem Rumänen Dianu, die aus dem Jahr 1977 stammten.

Poppy Newdick hat im Mai eine Menge alte Postkarten gekauft – und eine wahre Liebesgeschichte entdeckt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jetaimejune

Newdick und ihre Freundin waren sofort gefesselt, als sie merkten, wie romantisch die Karten waren. "Doch noch mehr faszinierte uns das Rätsel: Wie konnte eine Postkarte, die 1977 nach Rumänien adressiert war, ausgerechnet in York landen?", sagte die Engländerin jetzt in einem Interview mit Newsweek.

So wurden die Postkarten zu einer prickelnden Mischung aus Romantik und Mystery. Bei ihrer Recherche fanden die Frauen immer mehr heraus. Demnach hatten sich Sheila und Dianu in Rumänien kennengelernt.

Sie war dort als Touristin unterwegs, er als Hotelangestellter stets zu ihren Diensten. Diese waren bald nötig, weil der Föhn der Urlauberin kaputtgegangen war.

Newdick und ihre Freundin fanden sogar ein Schriftstück, in dem Dianu die damalige Romanze erklärte. "Es waren nicht einfach nur ein Rumäne und eine Engländerin", so Dianu. "Es waren einfach nur Dianu und Sheila", fügte er hinzu.

Das war jedoch erst der Anfang ihrer Liebesgeschichte.