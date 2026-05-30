Frau kauft gebrauchte Postkarten: Was sie darauf liest, lässt ihr Herz zerfließen
York (England) - Auf ihrem TikTok-Profil beschreibt sie sich mit nur zwei Worten: "hoffnungslos romantisch". Poppy Newdick aus York in England war also genau die Richtige, als sie in einem Secondhandshop mit einer Freundin eine Kiste mit gebrauchten Postkarten fand. Denn wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um die Liebesbriefe zwischen der Britin Sheila und dem Rumänen Dianu, die aus dem Jahr 1977 stammten.
Newdick und ihre Freundin waren sofort gefesselt, als sie merkten, wie romantisch die Karten waren. "Doch noch mehr faszinierte uns das Rätsel: Wie konnte eine Postkarte, die 1977 nach Rumänien adressiert war, ausgerechnet in York landen?", sagte die Engländerin jetzt in einem Interview mit Newsweek.
So wurden die Postkarten zu einer prickelnden Mischung aus Romantik und Mystery. Bei ihrer Recherche fanden die Frauen immer mehr heraus. Demnach hatten sich Sheila und Dianu in Rumänien kennengelernt.
Sie war dort als Touristin unterwegs, er als Hotelangestellter stets zu ihren Diensten. Diese waren bald nötig, weil der Föhn der Urlauberin kaputtgegangen war.
Newdick und ihre Freundin fanden sogar ein Schriftstück, in dem Dianu die damalige Romanze erklärte. "Es waren nicht einfach nur ein Rumäne und eine Engländerin", so Dianu. "Es waren einfach nur Dianu und Sheila", fügte er hinzu.
Das war jedoch erst der Anfang ihrer Liebesgeschichte.
Geschichte endet tragisch
Wie sich herausstellte, war Dianu in den frühen 1980er-Jahren für seine Liebe nach Lancashire in England gezogen. Dort heiratete das Paar schließlich im Jahr 1985.
Tragischerweise fanden Newdick und ihre Freundin schließlich heraus, dass Sheila vermutlich im Jahr 2015 gestorben war. Aus diesem Grund wollten sie unbedingt Dianu finden, um ihm die Postkarten auszuhändigen.
"Wir wollten ihm die Postkarten zurückbringen – warum lagen sie überhaupt in diesem Secondhandladen in England? Doch dann stießen wir auf seine Todesanzeige und waren tief betrübt darüber, dass auch er bereits verstorben war", erzählte Newdick dem US-Magazin.
Besonders die Karten von Dianu haben es der "hoffnungslos romantischen" Frau angetan: "Die Art und Weise, wie Dianu über Sheila schrieb oder sprach, ist magisch – er war wahrlich ein Dichter. Ich habe mich vollkommen in ihre Geschichte und ihre Liebe hineingesteigert", schwärmte sie abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/jetaimejune