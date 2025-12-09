Frau kauft gebrauchtes Sparschwein: Als sie einen Blick hineinwirft, bleibt ihr die Spucke weg
Texas (USA) - Der Gang in einen Secondhandladen hat sich für eine Frau aus Texas offenbar mehr als gelohnt: Die Schnäppchenjägerin behauptet, in einem gebrauchten Sparschwein mehrere Tausend Euro entdeckt zu haben. Doch nicht alle User können ihr glauben.
Katrina Cherney zitterte in ihrem TikTok-Video, als sie in ihrem Auto einen Blick in das rosafarbene Sparschwein warf, das sie kurz vorher in einem Goodwill-Geschäft erstanden hatte. Zunächst zog sie nur mehrere Plastiktüten aus der Porzellan-Figur aus den 70er-Jahren - doch dabei sollte es nicht bleiben.
Offenbar sollten die Beutel den wahren Schatz des Sparschweins verbergen.
Als die Plastiktüten entfernt waren, stieß Katrina auf Dutzende Geldscheinen-Bündel, die mit Haargummis zusammengebunden waren. "Ich bin total geschockt", erklärt die Texanerin in der nächsten Sequenz.
Nachdem sie nämlich zu Hause das Geld gezählt hatte, wurde schnell klar, dass sich die 10,99 Dollar (umgerechnet 9,44 Euro) Kaufpreis für das Sparschwein mehr als gelohnt haben: "Ich habe gerade das ganze Geld gezählt, und es sind 2028 Dollar."
US-Amerikanerin findet 2000 Dollar in gebrauchtem Sparschwein
Ihre Entdeckung ging innerhalb weniger Tage viral und erreichte bisher schon über 900.000 Klicks. Die meisten Zuschauer gratulieren Katrina zu ihrem Mega-Fund und raten ihr, das Geld zu behalten oder für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Viele fragen sich auch, wie das Goodwill-Geschäft das Geld beim Überprüfen ihrer Waren nicht bemerkt haben kann.
Ein User vermutet, dass das Sparschwein aus einer Haushaltsauflösung stammt und der wertvolle Inhalt aufgrund der Tüten schlichtweg übersehen wurde.
Andere Nutzer werfen der Texanerin allerdings vor, das Ganze inszeniert zu haben. "So ein Quatsch! Sie hat selbst die Dollarschein-Rollen ins Schwein gepackt", ist sich eine Person sicher. Katrina habe damit lediglich ihr TikTok-Profil aufpolieren wollen.
Und Katrina?
Die US-Amerikanerin äußerte sich bisher noch nicht zu den Fake-Vorwürfen und veröffentlicht weiterhin Dutzende Produkt-Tests auf ihrem Account.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/miles8katrina