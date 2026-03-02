Wanderer fotografieren Baum: Erst Minuten später erkennen sie die Wahrheit

Andasibe (Madagaskar) - Bei einer Wanderung durch einen Nationalpark auf Madagaskar machten Wanderer Bekanntschaft mit einer faszinierenden Tierart - an der sie ohne ihren Guide beinahe vorbeigelaufen wären.

An diesem Baum versteckt sich ein faszinierendes Tier. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/homeless.backpacker

Jesse Romberg und seine Freundin nahmen an einer geführten Wanderung durch den Andasibe-Nationalpark im Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste teil. Bei ihrer Wanderung kamen sie unter anderem auch an einem unscheinbaren Baum vorbei, der aber etwas ganz Besonderes für sie bereithalten sollte.

Der Guide lenkte das Paar zu dem kleinen Baumstamm im Regenwald und erklärte ihnen, dass sich auf der Rinde ein Tier vor ihnen verstecken würde.

Doch so sehr sie sich auch anstrengten - Jesse und seine Partnerin konnten das Lebewesen nicht identifizieren. "Ich habe diesen Baum bestimmt fünf Minuten lang angestarrt", erinnert sich Romberg gegenüber The Dodo. "Und ich dachte nur: 'Was redest du da? Hier ist doch nichts.'"

Nachdem er und seine Begleiterin aufgegeben hatten, kam ihnen der Guide zu Hilfe und zeigte ihnen die Stelle, an der das Tier saß. Erst als er sie auf das Auge und das Maul des Lebewesens hinwies, wurde es für sie auf der Rinde des Baumes sichtbar.