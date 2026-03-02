Wanderer fotografieren Baum: Erst Minuten später erkennen sie die Wahrheit
Andasibe (Madagaskar) - Bei einer Wanderung durch einen Nationalpark auf Madagaskar machten Wanderer Bekanntschaft mit einer faszinierenden Tierart - an der sie ohne ihren Guide beinahe vorbeigelaufen wären.
Jesse Romberg und seine Freundin nahmen an einer geführten Wanderung durch den Andasibe-Nationalpark im Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste teil. Bei ihrer Wanderung kamen sie unter anderem auch an einem unscheinbaren Baum vorbei, der aber etwas ganz Besonderes für sie bereithalten sollte.
Der Guide lenkte das Paar zu dem kleinen Baumstamm im Regenwald und erklärte ihnen, dass sich auf der Rinde ein Tier vor ihnen verstecken würde.
Doch so sehr sie sich auch anstrengten - Jesse und seine Partnerin konnten das Lebewesen nicht identifizieren. "Ich habe diesen Baum bestimmt fünf Minuten lang angestarrt", erinnert sich Romberg gegenüber The Dodo. "Und ich dachte nur: 'Was redest du da? Hier ist doch nichts.'"
Nachdem er und seine Begleiterin aufgegeben hatten, kam ihnen der Guide zu Hilfe und zeigte ihnen die Stelle, an der das Tier saß. Erst als er sie auf das Auge und das Maul des Lebewesens hinwies, wurde es für sie auf der Rinde des Baumes sichtbar.
Wanderer fasziniert von perfekt getarnter Echse
Vor ihnen saß perfekt getarnt ein Blattschwanzgecko. Die Echsen kommen ausschließlich in Madagaskar vor und ernähren sich von Insekten und anderen wirbellosen Tieren.
Der Blattschwanzgecko kann zum einen seine Färbung an seine Umgebung anpassen und nutzt zum anderen spezielle Hautlappen, die sich auf den Untergrund drücken lassen. So werden die Konturen seines Körpers beinahe unsichtbar.
"Es gibt keinen Unterschied zwischen den Körperteilen und dem Baum", erklärt der Wanderer fasziniert. Die Tarnung der Echse trägt nicht nur dazu bei, dass sich das Tier vor Fressfeinden verstecken kann, sondern hilft ihm auch auf der Jagd nach Beute.
Für Romberg und seine Freundin war das Erlebnis "einfach unglaublich".
Er ist dankbar, dass ihr Guide sie auf dieses Wunder der Natur aufmerksam machte, an dem sie sonst einfach vorbeigelaufen wären.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/homeless.backpacker