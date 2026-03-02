Mann ohne Selbstvertrauen bekommt volles Haar verpasst: Seine Reaktion spricht Bände

England - Nicht jeder steckt seinen Haarausfall so cool weg wie Hollywoodstar Vin Diesel (58). Ein Paradebeispiel dafür ist Arron (42) aus Großbritannien. Der unfreiwillige Halbglatzenträger saß kürzlich beim Haarsystem-Experten Rob Wood, um seinem "Martyrium" ein schnelles Ende zu setzen. Wood hat sich mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" auf Haarteile, Toupets etc. spezialisiert. In diesem Fall musste er aber auch das Selbstvertrauen seines Kunden wiederherstellen.

Arron (42) kam mit wenig Haar und noch weniger Selbstvertrauen zu Rob Wood. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

In einem inzwischen viralen TikTok-Video des Haar-Experten klagt Arron sein Leid: "Meine Haare zu verlieren, war für mich so, als würde mir jemand einen Arm ausreißen. Ja, denn ich habe meine Haare so geliebt."

Er sei früher immer voller Selbstbewusstsein ausgegangen, sagt der 42-Jährige. "Aber wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich ausgehen will, sage ich Nein", fügt er hinzu.

Umso größer sind seine Ansprüche an das Haarteil, das er sich von Wood erhofft: "Ich will fabelhaft aussehen!" Doch mit einem Schmunzeln erklärt der Brite, dass er einfach nur volles Haar auf seinem Kopf wolle.

Konkretere Wünsche hat Aaron nicht. Wie genau die Frisur aussehen soll, überlässt er dem Fachmann. Der Novo-Cabelo-Chef macht sich daraufhin freudig ans Werk.

Als Wood fertig ist, spricht die kuriose Reaktion seines Kunden Bände.