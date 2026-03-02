Mann ohne Selbstvertrauen bekommt volles Haar verpasst: Seine Reaktion spricht Bände
England - Nicht jeder steckt seinen Haarausfall so cool weg wie Hollywoodstar Vin Diesel (58). Ein Paradebeispiel dafür ist Arron (42) aus Großbritannien. Der unfreiwillige Halbglatzenträger saß kürzlich beim Haarsystem-Experten Rob Wood, um seinem "Martyrium" ein schnelles Ende zu setzen. Wood hat sich mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" auf Haarteile, Toupets etc. spezialisiert. In diesem Fall musste er aber auch das Selbstvertrauen seines Kunden wiederherstellen.
In einem inzwischen viralen TikTok-Video des Haar-Experten klagt Arron sein Leid: "Meine Haare zu verlieren, war für mich so, als würde mir jemand einen Arm ausreißen. Ja, denn ich habe meine Haare so geliebt."
Er sei früher immer voller Selbstbewusstsein ausgegangen, sagt der 42-Jährige. "Aber wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich ausgehen will, sage ich Nein", fügt er hinzu.
Umso größer sind seine Ansprüche an das Haarteil, das er sich von Wood erhofft: "Ich will fabelhaft aussehen!" Doch mit einem Schmunzeln erklärt der Brite, dass er einfach nur volles Haar auf seinem Kopf wolle.
Konkretere Wünsche hat Aaron nicht. Wie genau die Frisur aussehen soll, überlässt er dem Fachmann. Der Novo-Cabelo-Chef macht sich daraufhin freudig ans Werk.
Als Wood fertig ist, spricht die kuriose Reaktion seines Kunden Bände.
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung
Wie immer bei Rob Wood darf Arron sich das Ergebnis erst anschauen, wenn alles fertig ist. Dadurch wird der Verwandlungseffekt maximiert. Das zeigt sich auch in Arrons Mimik: Ihm fällt die Kinnlade herunter.
"F*ck! Oh mein Gott, ich sehe nicht einmal wie dieselbe Person aus", staunt der Toupet-Träger. Fasziniert betrachtet er sein Spiegelbild, während Wood - der übrigens sein bester Kunde ist - stolz lächelt.
Arron ist hochzufrieden, will sein Haar nicht einmal anfassen, "weil du so einen guten Job gemacht hast".
Das sehen auch die User so. Knapp 750.000 Klicks sind seit Mitte Februar auf TikTok zusammengekommen. Für Wood also gleich ein doppelter Erfolg.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair