Frau kauft sich neuen Pullover: Ein Loch macht sie dann aber stutzig

Eine Frau aus den USA hat auf TikTok über einen peinlichen Klamotten-Fail berichtet.

Von Anne-Sophie Mielke

Scranton (USA) - Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania hatte im Sale einen Herbstpullover geshoppt. Dass sie diesen aber erst zu Hause anprobierte, sollte ihr zum Verhängnis werden ...

LeeAnn Searfoss aus Scranton war zunächst überglücklich: Im Ausverkauf von "American Eagle" war sie auf einen zuckersüßen Pullover gestoßen. Der runtergesetzte Artikel bestach mit seinem herbstlichen Braunton und war mit niedlichen Snoopy-Motiven bedruckt. "Ich habe ihn schnell mitgenommen und bin zur Kasse gegangen, weil ich ihn einfach für einen süßen Herbstpullover hielt", erinnert sich die US-Amerikanerin gegenüber PEOPLE. Als sie ihn zu Hause dann zum allerersten Mal anprobierte, bemerkte LeeAnn schnell, dass er nicht so wirklich gut saß. "Besonders am Kragen", so die Brünette. LeeAnn zog das Oberteil aus, um es noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Hatte sie sich etwas in der Größe geirrt?

Frau kauft neuen Pullover - ein Loch macht sie dann aber stutzig