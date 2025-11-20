Mysterium: In dieser Stadt stinkt es seit Jahren gewaltig, doch keiner weiß, warum

Karlstein am Main - Im unterfränkischen Karlstein hängt seit zwei Jahren ein Rätsel im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft. Immer wieder breitet sich ein beißender, kaum auszuhaltender Geruch über dem Ort aus. Mal früh am Morgen, dann zur Mittagszeit oder mitten in der Nacht. Und kaum glaubt man, es sei überstanden, bleibt der Gestank wieder tagelang fern, nur um völlig unerwartet zurückzukehren.

Im unterfränkischen Karlstein am Main und teilweise auch im benachbarten Seligenstadt ist seit zwei Jahren immer wieder ein beißender Gestank wahrnehmbar. (Symbolfoto) © dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Für die Menschen vor Ort ist die Situation längst zur Nervenprobe geworden. Viele sprechen von einer Mischung, die an verbrannten Kunststoff, Gummi oder Schwefel erinnert.

Bisher lässt sich für den üblen Geruch, der auch mehrfach im hessischen Seligenstadt wahrgenommen wurde, allerdings keinerlei konkrete Ursache finden, wie aus einem entsprechenden Bericht des Bayerischen Rundfunks hervorgeht.

Vor allem im Umfeld des Gewerbegebiets liegen die Nerven mittlerweile blank. Ein Anwohner berichtet, er habe "schon mit Schal oder Maske über Mund und Nase im Garten" gesessen, um die Ausdünstungen zu ertragen. Mehr als einmal sei die Familie ins Haus geflüchtet und habe schöne Abende abbrechen müssen.

Ein Nachbar führte akribisch Protokoll, um dem Gestank auf die Spure zu kommen, doch schließlich gab auch er frustriert auf: "Ich hab nicht das Gefühl, dass da was passiert."

Auch eine Fitnessstudio-Betreiberin aus dem Gewerbegebiet bleibt nicht verschont. Sie beschreibt, wie sehr der Alltag beeinträchtigt wird: "Man will die Fenster aufmachen und dann: Oh Gott - was riecht denn hier schon wieder?"