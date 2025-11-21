Frau sucht auf Flughafen Toiletten: Was sie dort findet, macht sprachlos

Lissabon - Stilles Örtchen? Fehlanzeige! Eine Reisende musste an einem Flughafen in Portugal eine Entdeckung machen, die einen dazu bringen wird, jeden Toilettengang zweimal zu überdenken ...

Belencia Wallace aus den USA staunte nicht schlecht, als sie die Toilette am Flughafen in Lissabon sah. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ladybugtravel

Belencia Wallace lebt gerade den Traum vieler Menschen: Die US-Amerikanerin befindet sich zurzeit auf einer einjährigen Kreuzfahrt.

Als sie sich nach ihrem Aufenthalt in Europa auf die Rückreise in die Vereinigten Staaten machte - wo die nächste Schiffsreise bereits auf sie wartete - flog Wallace vom Flughafen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon aus.

Kurz bevor ihr Flieger in die USA abhob, suchte die Frau dann die Toiletten in dem Airport auf und stutzte.

In einem TikTok-Video, das Wallace in Lissabon aufnahm, sieht man, dass die Toilettenkabine im Terminal 1 des Flughafens offenbar lediglich durch halbhohe Wände getrennt sind. Türen sucht man außerdem vergeblich. Und das ist noch nicht alles!

Wie Wallace in ihrem Beitrag auf TikTok beschreibt, wurde gegenüber von den offenen Kabinen auch noch ein "riesiger Spiegel" angebracht, sodass laut ihrer Aussage "jeder jeden sehen kann".