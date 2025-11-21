Frau sucht auf Flughafen Toiletten: Was sie dort findet, macht sprachlos
Lissabon - Stilles Örtchen? Fehlanzeige! Eine Reisende musste an einem Flughafen in Portugal eine Entdeckung machen, die einen dazu bringen wird, jeden Toilettengang zweimal zu überdenken ...
Belencia Wallace lebt gerade den Traum vieler Menschen: Die US-Amerikanerin befindet sich zurzeit auf einer einjährigen Kreuzfahrt.
Als sie sich nach ihrem Aufenthalt in Europa auf die Rückreise in die Vereinigten Staaten machte - wo die nächste Schiffsreise bereits auf sie wartete - flog Wallace vom Flughafen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon aus.
Kurz bevor ihr Flieger in die USA abhob, suchte die Frau dann die Toiletten in dem Airport auf und stutzte.
In einem TikTok-Video, das Wallace in Lissabon aufnahm, sieht man, dass die Toilettenkabine im Terminal 1 des Flughafens offenbar lediglich durch halbhohe Wände getrennt sind. Türen sucht man außerdem vergeblich. Und das ist noch nicht alles!
Wie Wallace in ihrem Beitrag auf TikTok beschreibt, wurde gegenüber von den offenen Kabinen auch noch ein "riesiger Spiegel" angebracht, sodass laut ihrer Aussage "jeder jeden sehen kann".
Frau geschockt über Toiletten an Flughafen
"Portugal ... Wir müssen reden", meint die Reisende erbost. An ihre Zuschauer gerichtet fragt sie: "Würdet ihr die benutzen oder lieber bis zum Kreuzfahrtschiff warten?"
Gegenüber Newsweek klärt sie auf, dass der Bereich für Kinder gedacht ist und nur ein Teil der eigentlichen Frauen-Toilette sei. "Als ich die Toilette betrat, war mir zunächst nicht bewusst, dass sie für Kinder war", so die US-Amerikanerin. "Die Aufteilung überraschte mich, da ich noch nie zuvor eine solche Toilette gesehen hatte."
Sie habe anschließend glücklicherweise noch verschließbare WC-Kabinen gefunden und benutzen können.
Ihr Video wurde zu Recht über 1,5 Millionen Mal angeklickt. Einige Zuschauer bezeichnen die Toiletten als "Albtraum" - selbst wenn sie eben nur für Kinder gebaut wurden.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ladybugtravel