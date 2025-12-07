Frau kauft sich Schuhe für kleines Geld: Als sie wahren Wert erfährt, stockt ihr der Atem
Massachusetts (USA) - Eine Secondhand-Liebhaberin war Ende Oktober auf Streifzug im Vintage-Laden ihres Vertrauens. Dort ergatterte Bella Day aus Massachusetts ein Schnäppchen, das das Netz wenig später ausflippen ließ.
Während ihrer Shoppingtour stieß Bella auf ein Paar hochhackiger Peeptoes, die das unverkennbare Branding der Luxusmarke Manolo Blahnik trug. Das Unglaubliche daran: die Designer-Schuhe warteten lediglich darauf, für mickrige neun US-Dollar (umgerechnet rund acht Euro) gekauft zu werden.
Gegenüber Newsweek erzählte die US-Amerikanerin, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung von Mode habe, daher kontaktierte sie noch im Laden eine Freundin, die sich mehr damit auskannte.
Sie bestätigte ihr, dass es sich um ein echtes Paar der Designermarke zu handeln schien und riet ihr obendrein die High Heels sofort mitzunehmen. Gesagt, getan.
Bella lud nach ihrem Schnäppchen-Kauf ein Video auf TikTok hoch, in welchem sie ihren Followern die Schuhe präsentierte. Dazu beichtete sie, überhaupt nicht zu wissen, wo sie diese eleganten Peeptoes tragen soll.
Bella Day hat keine Ahnung, was die Schuhe tatsächlich kosten
Unter dem Clip überschlagen sich währenddessen die Kommentare. Immer wieder wird Bella darauf hingewiesen, was für einen Glückstreffer sie gelandet hat. Schließlich wird das Modell für mehrere Hundert Dollar gehandelt.
Doch die Amerikanerin weigert sich, die Schuhe für einen so hohen Preis weiterzuverkaufen, wenn sie selbst nur so wenig dafür bezahlt hat. So verkaufte sie die Manolo Blahniks an einen Facebook-User aus New York für 200 Dollar.
Sie hofft lediglich, dass die Person die Heels besser stylt, als sie es je könnte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/2cats1bella