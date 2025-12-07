Frau kauft sich Schuhe für kleines Geld: Als sie wahren Wert erfährt, stockt ihr der Atem

Massachusetts (USA) - Eine Secondhand-Liebhaberin war Ende Oktober auf Streifzug im Vintage-Laden ihres Vertrauens. Dort ergatterte Bella Day aus Massachusetts ein Schnäppchen, das das Netz wenig später ausflippen ließ.

Im Secondhand-Laden entdeckte US-Amerikanerin Bella Day ein Paar Manolo Blahniks für unter zehn Dollar. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/2cats1bella

Während ihrer Shoppingtour stieß Bella auf ein Paar hochhackiger Peeptoes, die das unverkennbare Branding der Luxusmarke Manolo Blahnik trug. Das Unglaubliche daran: die Designer-Schuhe warteten lediglich darauf, für mickrige neun US-Dollar (umgerechnet rund acht Euro) gekauft zu werden.

Gegenüber Newsweek erzählte die US-Amerikanerin, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung von Mode habe, daher kontaktierte sie noch im Laden eine Freundin, die sich mehr damit auskannte.

Sie bestätigte ihr, dass es sich um ein echtes Paar der Designermarke zu handeln schien und riet ihr obendrein die High Heels sofort mitzunehmen. Gesagt, getan.

Bella lud nach ihrem Schnäppchen-Kauf ein Video auf TikTok hoch, in welchem sie ihren Followern die Schuhe präsentierte. Dazu beichtete sie, überhaupt nicht zu wissen, wo sie diese eleganten Peeptoes tragen soll.