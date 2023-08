Frau kauft Teddy auf Flohmarkt: Unglaublich, für wie viel sie ihn weiterverkauft!

Monmouth (Großbritannien) - Jeannette Davies zahlte auf einem Flohmarkt in der walisischen Stadt Monmouth 130 Pfund (152 Euro) für zwei Stofftiere. Die Investition zahlte sich für die 60-Jährige um ein Vielfaches aus. Denn als sie die Spielzeuge kaufte, dachte sie, sie könnten einen Sammlerwert haben. Die Frau hatte damit einen guten Riecher!

Das Auktionshaus versteigerte den Steiff-Bären, der einen Wert von 4000 bis 6000 Pfund (4680 bis 7020 Euro) hat, am 16. August für insgesamt 4985 Pfund (5836 Euro) an einen privaten Bieter. Der Bär selbst erzielte 3800 Pfund (4446 Euro).

Davies entdeckte den antiken Teddy im Juni dieses Jahres an einem Stand, während sie mit ihrem Sohn, Kyle Johns (29), auf dem Flohmarkt stöberte.

Das seltene Sammlerstück der Marke "Steiff" wurde vor 118 Jahre in Deutschland hergestellt. © Hansons Auctioneers

"Wir hatten einen schönen Tag bei der Auktion. Es hat großen Spaß gemacht, den Verkauf zu beobachten", sagte Kyle, der sich mit seiner Mutter über den großen Gewinn beim Verkauf freute.

"Wir gehen seit Jahren jeden Samstag zum Flohmarkt in Monmouth, aber wir haben noch nie etwas so Wertvolles gefunden", fügte er hinzu. "Mama war überzeugt, dass der Bär etwas Besonderes sein könnte, aber ich war mir nicht so sicher." Tatsächlich habe er gezögert, ihr das Geld zu geben. "Sie musste mich überreden".



Gekauft haben sie die Teddybären "von einer Frau in den Siebzigern." Das Spielzeug gehörte 60 Jahre lang ihrem Großvater.

Kyle habe dann ein Foto davon auf Facebook geteilt. Plötzlich bekam er Nachrichten von Leuten, die ihm schrieben, dass der Bär tatsächlich etwas Besonderes ist.

Schließlich kontaktierte er den Auktionator Charles Hanson (45), der "Hansons Auctioneers" leitet und für seine Auftritte als Antiquitätenexperte in mehreren britischen Fernsehsendungen bekannt ist.

"Ich habe Charles auf Twitter eine Nachricht geschickt und von da an ging alles ziemlich schnell. Meine Mutter und ich waren wirklich überrascht. Wir hatten keine Ahnung, dass der Bär so viel wert sein könnte."