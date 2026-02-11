Frau kauft verstaubten Vintage-Teller: Was sie auf der Rückseite entdeckt, sorgt für Gänsehaut

Texas (USA) - Brittany Schottmiller liebt es, in urigen Secondhand-Läden nach neuen Schätzen zu stöbern. Als sie in einem Laden in Denton, Texas unterwegs war, stieß sie auf ein verstaubtes Liebhaberstück, das ihr die Tränen in die Augen trieb.

Auf der Rückseite des Disney-Tellers versteckt sich eine liebevolle Botschaft. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/the_saucy_thrifter

Während Brittany durch die Gänge schlenderte, fiel ihr Blick auf einen kunterbunten Teller, von dem aus ihr das Gesicht der berühmten Zeichentrickfigur Micky Maus entgegenblickte. Sie freute sich riesig, ein Vintagestück des Disney-Lieblings gefunden zu haben und sackte es sofort ein, wie sie gegenüber Newsweek erzählt.

Zu Hause angekommen, erkannte sie die wahre Geschichte des einzigartigen Geschirrs und hielt den Moment auf Video fest, welches sie anschließend auf TikTok postete.

Auf der Rückseite des Tellers entdeckte sie die Worte: "Mit Liebe gemacht von Mama", ergänzt wurde das Datum Juni 2003. Als Brittany langsam dämmerte, dass es sich dabei um ein handgemachtes Stück handelte, wurde sie emotional.

Ihr sei das Herz sofort in die Hose gerutscht, als sie die Nachricht las, erzählt sie weiter. "Fundstücke wie dieses erinnern mich immer daran, dass das Leben kurz ist, dass wir Menschen nicht lange auf der Erde sind, aber die Dinge, die wir herstellen und kaufen, weiterleben – wenn auch nur in einem Secondhandladen", so die US-Amerikanerin.