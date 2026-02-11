 923

Junge (11) und Opa spielen Archäologen: Was sie dabei entdecken, ist eine Sensation

Touren Pope (11) aus dem US-Bundesstaat Wyoming entdeckte bei der Suche nach Steinen ein fast 50 Millionen Jahre altes Fossil.

Von Elias Kroll

Wyoming (USA) - Wer hat als Kind nicht davon geträumt, beim Spielen einen sensationellen, historischen Fund zu machen? Doch in der Regel wird daraus nie Realität - anders bei Touren Pope (11)! Der Junge aus dem US-Bundesstaat Wyoming entdeckte bei der Suche nach Steinen ein fast 50 Millionen Jahre altes Fossil.

Nach einer ersten Untersuchung wurde das Fossil abtransportiert, Touren Pope (11) durfte helfen.  © Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

Wie das Bureau of Land Management (BLM), das öffentliches Land im Südwesten Wyomings verwaltet, kürzlich mitteilte, gelang dem Elfjährigen der unglaubliche Fund im vergangenen Herbst gemeinsam mit seinen Großeltern Patti and Tom Patterson.

Als sie begriffen, dass sie grade etwas ganz Besonderes entdeckt haben könnten, informierten sie das BLM. Wenig später führten sie schon Paläontologen des Rock Springs Field Office (RSFO) zur Stelle ihres Fundes.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei ihrer Entdeckung um eine versteinerte Schildkröte, die fast 48 Millionen Jahre alt ist! Das Fossil wurde schließlich mithilfe von Spezialisten des Tate Geological Museum am Casper College vollständig ausgegraben.

"Die Ausgrabung zeigte, dass nur noch der Panzer der Schildkröte erhalten war; dieser war jedoch nahezu vollständig und bemerkenswert gut erhalten." Angekommen im Museum wurde das Fossil weiter untersucht und aufbereitet.

Der Junge und sein Opa stellen Untersuchungen an.  © Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

Elfjähriger macht Sensationsfund: Erst Langeweile, dann die große Entdeckung

Touren posiert für ein Foto mit dem von ihm entdeckten versteinerten Schildkrötenpanzer.  © Montage: Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

"Wir suchten nach Steinen und fanden weiße, muschelartige Schalen, manche waren zerbrochen, manche nicht [...] und dann wurde mir langweilig [...] und dann fand ich [das Fossil]", berichtete Touren nun im Gespräch mit Wyoming News Now.

Begeistert betonte das Bureau of Land Management: "Diese Entdeckung wäre ohne Tourens scharfsinnige Beobachtungsgabe für Fossilien und seine Entscheidung, das Fossil dem BLM zu melden, nicht möglich gewesen."

Seine Entdeckung helfe dabei, ein wichtiges Stück paläontologischer Geschichte Wyomings zu bewahren. Außerdem unterstrichen seine Taten "die Rolle, die die Öffentlichkeit beim Schutz und der verantwortungsvollen Meldung wissenschaftlicher Funde auf öffentlichem Land spielt."

