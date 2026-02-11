Frau shoppt 4-Euro-Ohrringe in Secondhandladen: Als sie auf die Rückseite schaut, fällt ihr die Kinnlade runter

San Diego (USA) - Es ist der Traum eines jeden Schnäppchenjägers: Eine Frau aus Kalifornien ergatterte in einem Secondhandladen Luxus-Ohrringe für einen sehr schmalen Taler. Dass sie gerade einen verdammt guten Kauf gemacht hatte, wurde der US-Amerikanerin allerdings erst zu Hause klar.

Savannah Nicholson (32) ergatterte in einem Secondhandladen diese Ohrringe - und hatte keine Ahnung, wie viel die Schmuckstücke wert waren. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ladysav127

Die goldenen Ohrringe fielen Savannah Nicholson zufällig beim Stöbern in einem Gebrauchtwarenladen in San Diego ins Auge. Die Schmuckstücke bestachen mit ihrer auffälligen Größe, einem tropfenförmigen Design und einer gerippten Oberfläche.

Für rund 5 US-Dollar (umgerechnet etwa 4,60 Euro) konnte 32-Jährige zu den Ohrringen nicht Nein sagen und nahm sie mit. "Ich erinnere mich, dass ich fast gar nicht in den Secondhandladen gegangen wäre, mich dann aber doch dazu durchgerungen habe", so Savannah gegenüber Daily Star. "Dort angekommen, dachte ich, es wäre nicht gerade mein bester Secondhand-Tag gewesen, weil ich nur mit einem Paar Ohrringen und einer Jogginghose nach Hause gekommen war."

Doch die Schnäppchenjägerin sollte kurz darauf Luftsprünge machen dürfen: "Ich ahnte ja nicht, was für eine große Überraschung mich erwarten würde!"

Als sie die Ohrringe zu Hause angekommen aus der Packung nahm, warf sie zum ersten Mal einen Blick auf die Rückseite und erkannte die Prägung "Yves Saint Laurent" - eine Pariser Luxusmarke!