Frau klaut Mülleimer und kippt gesamten Müll auf die Straße

New York (USA) - Verrückte Szenen im Big Apple! Eine fanatische Anhängerin der Basketball-Mannschaft Knicks sorgte mit einer dreisten Aktion für Aufsehen.

Die Frau entleerte den Papierkorb auf der Straße und zog mit ihrem frisch ergatterten Souvenir von dannen. © TikTok/mel_aston

Die Frau wurde gefilmt, wie sie einen blau-orangefarbenen Knicks-Mülleimer stiehlt und zuvor dessen gesamten Inhalt auf den Bürgersteig kippt.

Das virale Video auf dem TikTok-Kanal "mel_aston" zeigt die Frau in Knicks-Trikot, orangefarbener Mütze und Jeansshorts. Seelenruhig leert sie den Mülleimer auf der Straße aus und marschiert anschließend mit ihrer Beute davon. Fassungslos schauen Passanten zu.

Die auffällig gestalteten Mülltonnen waren laut New York Post erst vor Kurzem vom städtischen Abfallamt gemeinsam mit einer Bekleidungsmarke zur Feier des Knicks-Meistertitels aufgestellt worden.

In den sozialen Medien hatten viele Fans bereits gewitzelt, die Sammlerstücke würden nicht lange stehen bleiben.

Die Behörden der Millionen-Metropole reagierten scharf: Müll auf die Straße zu werfen und öffentliches Eigentum zu stehlen, sei "illegal, asozial und unglaublich dumm - besonders, wenn man sich dabei filmen lässt", hieß es vonseiten des Abfallamts.