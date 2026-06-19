"Ist das deins?": Mutter überrascht ihre sechs Töchter mit Baby Nummer sieben!

Netz - Eigentlich ist eine Schwangerschaft die Zeit, in der sich Kinder auf ihr neues Geschwisterchen freuen und vorbereiten können. Doch was passiert, wenn die Mutter ihre Schwangerschaft geheim hält und plötzlich mit einem Baby nach Hause kommt? Genau das machte Sara-Bai Rose (36)!

Die Töchter von Sara-Bai Rose waren sichtlich verwirrt, als sie das neue Familienmitglied kennenlernten. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/baibai90xo

Gegenüber People erklärte die 36-Jährige, dass ihre sechs Töchter nicht bemerkt hatten, dass sie erneut schwanger war.

Demnach gingen ihre Kinder lediglich davon aus, dass sie einfach so im Krankenhaus gewesen war - nicht für eine Geburt.

Umso größer war die Überraschung, als sie mit Töchterchen Nummer sieben nach Hause zurückkehrte!

In einem TikTok-Video hielt sie den kuriosen Moment fest, der nicht nur ihre Töchter, sondern auch zahlreiche Nutzer sprachlos zurückließ.

Eines ihrer Mädchen fragte "Ist das deins?", während eine andere wissen wollte "Noch eins?". Bis heute kann sich Rose nicht erklären, wie ihre Kinder die Schwangerschaft übersehen konnten.

"Ich bin überrascht, dass sie es nicht gemerkt oder angesprochen haben, weil wir ständig zusammen sind und ich ehrlich gesagt denke, dass ich einen ziemlich großen Bauch hatte. (...) Ich habe einfach gewartet, dass sie etwas sagen, aber sie haben es nie getan", erklärte die 36-Jährige.

Rückblickend sagte sie, dass die Kinder wohl einfach nicht auf die Veränderungen an ihrem Körper geachtet hatten. Da sie in den vergangenen zehn Jahren viele Kinder bekommen hatte, habe sie "immer einen Bauch" gehabt - dadurch war die Schwangerschaft nicht aufgefallen. Zudem trug sie zunehmend weite Kleidung.