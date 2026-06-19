"Ist das deins?": Mutter überrascht ihre sechs Töchter mit Baby Nummer sieben!
Netz - Eigentlich ist eine Schwangerschaft die Zeit, in der sich Kinder auf ihr neues Geschwisterchen freuen und vorbereiten können. Doch was passiert, wenn die Mutter ihre Schwangerschaft geheim hält und plötzlich mit einem Baby nach Hause kommt? Genau das machte Sara-Bai Rose (36)!
Gegenüber People erklärte die 36-Jährige, dass ihre sechs Töchter nicht bemerkt hatten, dass sie erneut schwanger war.
Demnach gingen ihre Kinder lediglich davon aus, dass sie einfach so im Krankenhaus gewesen war - nicht für eine Geburt.
Umso größer war die Überraschung, als sie mit Töchterchen Nummer sieben nach Hause zurückkehrte!
In einem TikTok-Video hielt sie den kuriosen Moment fest, der nicht nur ihre Töchter, sondern auch zahlreiche Nutzer sprachlos zurückließ.
Eines ihrer Mädchen fragte "Ist das deins?", während eine andere wissen wollte "Noch eins?". Bis heute kann sich Rose nicht erklären, wie ihre Kinder die Schwangerschaft übersehen konnten.
"Ich bin überrascht, dass sie es nicht gemerkt oder angesprochen haben, weil wir ständig zusammen sind und ich ehrlich gesagt denke, dass ich einen ziemlich großen Bauch hatte. (...) Ich habe einfach gewartet, dass sie etwas sagen, aber sie haben es nie getan", erklärte die 36-Jährige.
Rückblickend sagte sie, dass die Kinder wohl einfach nicht auf die Veränderungen an ihrem Körper geachtet hatten. Da sie in den vergangenen zehn Jahren viele Kinder bekommen hatte, habe sie "immer einen Bauch" gehabt - dadurch war die Schwangerschaft nicht aufgefallen. Zudem trug sie zunehmend weite Kleidung.
Älteste Tochter von Sara-Bai Rose hatte von Schwangerschaft mitbekommen
Auch ihre Töchter fragte sie, warum ihnen nicht aufgefallen war, dass ihr Bauch gewachsen war. Rose erinnerte sich: "Meine 9-Jährige sagte: 'Ich schaue nicht auf die Bäuche anderer Leute, das ist komisch.'"
Dabei hatte Rose ursprünglich gar nicht vor, ihre Schwangerschaft bis zur Geburt geheim zu halten. Eigentlich wollte sie lediglich das kritische erste Trimester abwarten, da sie zuvor zwei Fehlgeburten erlebt hatte und ihren Kindern so die Enttäuschung ersparen wollte - doch der richtige Moment fand sich nie.
Eine Ausnahme gab es allerdings: Ihre älteste Tochter! Sie war dem Geheimnis schon Monate zuvor auf die Schliche gekommen, als sie im Auto ihrer Mutter ein Ultraschallbild gefunden hatte. Die 17-Jährige sprach ihre Mutter jedoch nicht darauf an, da sie wollte, dass diese es selbst erzählt.
Umso überraschender war es für die Jugendliche, dass ihre Mutter nie das Gespräch suchte. Rose sagte: "Sie ist normalerweise die erste Person, der ich alles erzähle."
Verärgert war am Ende jedoch keine der Töchter. Vielmehr störte die Mädchen, dass ihre Mutter mehrere Tage im Krankenhaus gewesen war.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/baibai90xo