Über ein Jahrzehnt verschollen: Klempner finden verlorenen Ehering und sorgen für ein Happy End!

Michigan/USA - Eine Frau führt seit fast 60 Jahren eine glückliche Ehe - doch eines Tages verlor sie ihren Ehering. Die Hoffnung, dass sie das Schmuckstück jemals wiederfinden würde, hatte sie längst aufgegeben - doch dank einer Klempnerfirma nahm die Geschichte eine überraschende Wendung!

Das Team von "Titan Plumbing" konnte mithilfe einer Spa-Mitarbeiterin die Besitzerin des gefundenen Rings ausfindig machen. © Screenshot/Facebook/Titan Plumbing Group

Denn im US-Bundesstaat Michigan wurden Handwerker zu Reparaturarbeiten an einem Rohr gerufen.

Als sie mitten bei der Arbeit waren, entdeckten sie plötzlich etwas Glänzendes: das lange verschollene Schmuckstück!

"Er hob ihn auf, wir sahen uns an, und er fragte: 'Was machen wir jetzt damit?'", erzählte Klempner Greg Johnson gegenüber 29News.

Für Johnson stand sofort fest, dass sie alles daransetzen mussten, die Besitzerin ausfindig zu machen!

Das Team von "Titan Plumbing" entschied sich daraufhin, einen Suchaufruf auf Facebook zu veröffentlichen. Es dauerte nicht lange, bis bei einer Frau die Erinnerungen geweckt wurden. Denn Sue, die in einem Spa arbeitet, wusste noch genau, dass eine Kundin dort vor mehr als zehn Jahren ihren Ring in einer Toilette verloren hatte.

"Sue und die Kundin versuchten damals selbst, ihn wieder herauszuholen. Sie zogen große Gummihandschuhe an und griffen in die Toilette, um den Ring zu bergen - aber er war verschwunden", erklärte Johnson.

Schließlich nahm Sue Kontakt zu der ehemaligen Kundin auf, woraufhin sich Carol bei der Klempnerfirma meldete. Ein weiterer Mitarbeiter der Firma erklärte: "Als sie zu uns kam und den Ring sah, sagte sie, dass er wie ihrer aussehe. Sie hatte sogar noch die Originalunterlagen aus dem Jahr 1965."