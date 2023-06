Frau lebt schon drei Jahre in ihrem Haus: Was sie dann im Boden entdeckt, raubt ihr den Atem

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Bereits seit drei Jahren lebt sie in ihrem rund hundert Jahre alten Haus in Los Angeles. Doch erst als Julia Henning kürzlich ihren begehbaren Kleiderschrank ausräumte, machte sie eine Entdeckung, die ihr den Atem raubte.

Doch nicht nur die Kalifornierin war von dieser Entdeckung total erschlagen, sondern auch ein großes TikTok-Publikum. Vergangene Woche ging ein erstes Video, in dem die Treppe unter der Bodenklappe zu sehen ist, viral.

Die Synchronsprecherin stellte nämlich fest, dass sich im Boden ein kleiner Haken befand. Schließlich schnappte sie sich den Griff und zog daran. Dadurch hob sie eine Klappe an, unter der sich eine Treppe verbarg.

Erst mit Freunden traute sich Henning die Treppe hinab. Darunter verbarg sich ein Weinkeller. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/iamjuliahenning

Inzwischen hat Henning geliefert und in weiteren Clips das Geheimnis enthüllt. Demnach handelt es sich bei dem Raum um einen soliden Weinkeller, in dem sogar noch die passenden Regale stehen.

Hinunter hat sich die junge Frau allerdings nur mit Freunden getraut. Allein sei ihr der Raum nämlich viel zu unheimlich gewesen, so Henning.

"Nach dem, was ich über die Geschichte weiß, wurde das Haus in der Zeit der Prohibition gebaut, sodass ich mir nur vorstellen kann, dass der Raum damals als Lagerkeller für Lebensmittel und Wein, wenn nicht sogar für andere unerwünschte Dinge diente", sagte die TikTokerin.

Während der Prohibition war Alkohol in den USA verboten. Viele Menschen fanden damals trotzdem Wege, um an ihren "Stoff" zu kommen. Davon, dass dieser Keller mehr als gut versteckt war, kann Julia Henning in jedem Fall ein Liedchen singen.