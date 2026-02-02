Frau liest eigenes, über 40 Jahre altes Tagebuch: Was sie dann sieht, lässt ihr den Atem stocken

Virginia (USA) - Es war eine Reise in die eigene Vergangenheit: Vor Kurzem schnappte sich Susie Milwit (55) aus Virginia eines ihrer alten Tagebücher, das von Ende 1983 bis Mitte 1984 reichte. Damals war sie noch Teenagerin. Ernüchtert musste die heute 55-Jährige nach einer Weile feststellen, dass sie überwiegend langweiligen Mädchenkram geschrieben hatte. Doch dann stieß sie plötzlich auf einen Eintrag, der ihr den Atem stocken ließ.

Wie passend: Das alte Tagebuch von Susie Milwit (55) trägt den Titel "Secrets" ("Geheimnisse"). © Bildmontage: TikTok/Screenshots/susiermil

Es war eine Zeile vom 28. Februar 1984, die der US-Amerikanerin ins Auge stach. "Ich musste sie mehrmals lesen, weil ich es nicht glauben konnte", sagte Milwit vergangene Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Ich habe sofort ein Foto gemacht und es in den Gruppenchat meiner Kinder geschickt", fügte sie hinzu. In dem Eintrag stand: "Heute hat jemand Geburtstag, aber ich weiß nicht mehr wer."

Der Grund, warum Milwit kaum glauben konnte, was sie da las, war der Geburtstag ihrer Tochter Molly. Diese war 2001 am 28. Februar auf die Welt gekommen. Aus diesem Grund fühlte sich der Eintrag für die Mutter wie eine kuriose Prophezeiung an.

"Ich bekam Gänsehaut und war etwas erschrocken, weil ich das Datum und den Geburtstag, an den ich mich nicht erinnern konnte, erwähnt sah und jetzt wusste, dass es der Geburtstag meiner Tochter ist", erklärte sie Newsweek.

Als Milwit ihre Geschichte auf TikTok teilte, folgte die nächste Überraschung.