Panne im Ring: Schwergewichtsboxer verliert nach Treffer seine Haare

USA - Schwergewichtsboxer Jarrell Miller (37) hat in einem Profi-Kampf in New York seine Haare verloren.

Nach der zweiten Runde hatte Jarrell Miller (37) keine Haare mehr auf dem Kopf. © ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sein Gegner Kingsley Ibeh (32) landete in der zweiten Runde mehrere Treffer - und bei einem löste sich das Haarteil teilweise von Millers Kopf.

Miller beendete die Runde, riss sich das Haarteil dann in der Rundenpause in seiner Ecke vom Kopf und warf es ins Publikum.

Der 37-Jährige gewann den Kampf am Ende nach Punkten - und rieb sich anschließend den Kopf, während er einen Freudentanz aufführte.

"Ich bin Komiker", sagte Miller nach dem Kampf. "Man muss auch über sich selbst lachen können."