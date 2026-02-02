Als Mutter sieht, wie Sohn (4) sie gemalt hat, kann sie gar nicht hinsehen
USA - Die Freude währte nicht sehr lang. Zunächst war Kim Lapointe noch begeistert, das neueste Bild ihres Sohnes (4) anschauen zu dürfen. Doch als sie es dann sah, wollte die dreifache Mutter lieber im Boden versinken. In einem TikTok-Video von Mitte Januar ist das "Werk" ihres Sohnes zu sehen - inklusive der Hand, die sich die Frau aus den USA deswegen vor die Stirn schlägt.
Auf dem kuriosen Bild hatte der Kleine sich selbst, seine zwei Brüder und die Mama gemalt. Man muss kein Kunstexperte sein, um den Unterschied zu erkennen.
Denn während die Jungs nur aus einem Kopf bestehen, an dem direkt zwei Beine abgehen, hat der Vierjährige seiner Mutter noch ein weiteres Detail spendiert: zwei große Kreise an der Stelle, an der in etwa die Brüste der Frau zu finden sind.
"Er war im Vormittags-Kindergarten, und als ich ihn abholte und nach Hause kam, wollte er unbedingt seine Mappe durchblättern", erzählte Lapointe diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Der "Künstler" wollte in diesem Moment nichts dem Zufall überlassen, hatte seiner Mutter noch etwas Wichtiges zu sagen.
TikTok-Video zeigt ulkige Zeichnung des Vierjährigen
"Er war so aufgeregt, mir davon zu erzählen, obwohl die Zeichnung für sich sprach", sagte Lapointe dem US-Magazin.
Nachdem sie das Bild verdaut hatte, konnte sich die TikTokerin aber bereits wieder über die Angelegenheit amüsieren.
Deshalb postete sie das Video, in dem sie ihre Reaktion noch einmal nachspielte, und schrieb dazu: "Wenn dein Vierjähriger mit einer Familienzeichnung aus der Schule kommt und Mama als Einzige anders aussieht als die Jungs."
Seitdem häufen sich in der Kommentarspalte Tränen lachende Smileys. Zudem merken einige User an, dass Kinder nun einmal ehrlich sind - und die Welt entsprechend so malen, wie sie sie wahrnehmen.
Insgesamt hat das Video bisher immerhin gut 55.000 Klicks eingeheimst. Nicht schlecht für das Werk eines Vierjährigen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/kimmlapointe1