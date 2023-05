Frau erlebt die verrücktesten 24 Stunden ihres Lebens

Verrückte 24 Stunden: Abby Allison Bailiff wurde an einem Tag nicht nur Mutter, sondern auch Ärztin. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Abby Allison Bailiff

Abby Allison Bailiff aus Trinity wurde vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Bodie James, der rund zehn Monate lang unter ihrem Herzen gewachsen ist, erblickte am 4. Mai das Licht der Welt.

Doch anstatt sich im Wochenbett auszuruhen, fuhr die junge Mutter nur wenige Stunden nach der Geburt schnurstracks zur "UNC Greensboro"-Universität, um dort etwas ebenfalls sehr Wichtiges abzuholen - ihren Doktortitel!

Nach einem jahrelangen herausfordernden Studium hatte Abby endlich ihren Abschluss als "Nurse Practitioner", d.h. im Bereich Pflege in der Tasche.

Die US-Amerikanerin durfte also an jenem Tag nicht nur die Geburt ihres Sohnes feiern, sondern auch ihren Abschluss im Berreich Gesundheit. "JUNGE ... was für eine Woche! Habe zwei neue Titel erhalten: Mama und Dr.", schreibt Abby auf ihrer Facebook-Seite.

Ihr Sohn Bodie James wurde mit einem stattlichen Gewicht von rund 3,9 Kilogramm und einer Größe von 54,6 Zentimetern geboren. "Der kleine Mann kam gestern früh auf die Welt", so die frischgebackene Mutter am 5. Mai. "Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie seine Mutter ihren Doktortitel als Krankenpflegerin erhielt."