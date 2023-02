Frau mit 800 Tattoos nach Make-up-Transformation: Familie in Schock, Kinder weinen

Hündchen Polly war von Frauchens neuem Gesicht nicht angetan. Melissas Kinder weinten sogar, als sie ihre Mutter sahen. © Montage: TikTok/melissasloan631

Trotz des bitteren Reinfalls will Melissa auch in Zukunft neue Looks ausprobieren. "Es hat mir Spaß gemacht, es war etwas anderes", erklärt sie und kündigt an, sich schon bald wieder eine Tube Foundation zu besorgen. "Ich werde noch mehr davon kaufen und einen anderen Lippenstift", sie experimentiere eben gerne, betont sie.

Und auch an ihre zahlreichen Hater hat die 46-Jährige eine ganz klare Botschaft: "Diese Trolle sagen mir, dass meine Kinder sich vor mit fürchten, aber sie haben nur Angst vor mir, wenn ich Foundation trage. Die Leute begreifen das nicht, sie sind kleingeistig."

Beim nächsten Schmink-Experiment will Melissa besser aufpassen. Nur wenn die Kinder nicht im Haus sind, will sie es erneut wagen, denn sie will ihre Lieben nicht noch einmal so schlimm erschrecken.