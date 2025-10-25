Frau plant heimlich Verlobung ihrer Freundin: Als sie die Wahrheit erkennt, kann sie nur schreien

Dahlonega (Georgia) - Eigentlich dachte Ally Klein (26) aus dem US-Bundesstaat Georgia, dass sie heimlich den Heiratsantrag ihrer besten Freundin Samantha planen würde. Als der Tag gekommen war, nahm die Situation aber plötzlich eine völlig unerwartete Wendung, welche die junge Frau kreischen ließ.

Völlig perplex bekommt eine US-Amerikanerin einen Antrag, nachdem sie die Verlobung für ihre Freundin geplant hatte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/xtiffanyxkleinx

Es war alles perfekt durchdacht: In der wunderschönen, herbstlichen Kulisse der Wolf Mountain Vineyards & Winery in Dahlonega sollte Samantha einen Antrag erhalten.

Ally hatte den Tag bis ins kleinste Detail geplant und freute sich schon auf das ungläubige Gesicht ihrer Freundin, wenn plötzlich ihr Partner vor ihr auf die Knie gehen würde.

Was die 26-Jährige allerdings nicht ahnte: Ihre Freundin war längst verheiratet und spielte ein falsches Spiel. Im Hintergrund hatten Allys Freunde nämlich ohne ihr Wissen den Spieß sozusagen umgedreht und eine Verlobung für die 26-Jährige vorbereitet.

"Sie glaubt, den Heiratsantrag ihrer besten Freundin geplant zu haben, aber es ist IHR Heiratsantrag", schreibt Allys Zwillingsschwester Tiffany Klein zu einem Video auf TikTok, das den Meisterstreich dokumentiert.

Im Clip brüstet sich die ahnungslose Ally zunächst damit, dass sie den romantischen Moment für ihre Freundin vorbereitet habe. Nacheinander stellen sich ihre anderen Freunde vor der Kamera vor, die mit unter der Decke gesteckt haben, um die 26-Jährige gekonnt hinters Licht zu führen.