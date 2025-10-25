Frau plant heimlich Verlobung ihrer Freundin: Als sie die Wahrheit erkennt, kann sie nur schreien
Dahlonega (Georgia) - Eigentlich dachte Ally Klein (26) aus dem US-Bundesstaat Georgia, dass sie heimlich den Heiratsantrag ihrer besten Freundin Samantha planen würde. Als der Tag gekommen war, nahm die Situation aber plötzlich eine völlig unerwartete Wendung, welche die junge Frau kreischen ließ.
Es war alles perfekt durchdacht: In der wunderschönen, herbstlichen Kulisse der Wolf Mountain Vineyards & Winery in Dahlonega sollte Samantha einen Antrag erhalten.
Ally hatte den Tag bis ins kleinste Detail geplant und freute sich schon auf das ungläubige Gesicht ihrer Freundin, wenn plötzlich ihr Partner vor ihr auf die Knie gehen würde.
Was die 26-Jährige allerdings nicht ahnte: Ihre Freundin war längst verheiratet und spielte ein falsches Spiel. Im Hintergrund hatten Allys Freunde nämlich ohne ihr Wissen den Spieß sozusagen umgedreht und eine Verlobung für die 26-Jährige vorbereitet.
"Sie glaubt, den Heiratsantrag ihrer besten Freundin geplant zu haben, aber es ist IHR Heiratsantrag", schreibt Allys Zwillingsschwester Tiffany Klein zu einem Video auf TikTok, das den Meisterstreich dokumentiert.
Im Clip brüstet sich die ahnungslose Ally zunächst damit, dass sie den romantischen Moment für ihre Freundin vorbereitet habe. Nacheinander stellen sich ihre anderen Freunde vor der Kamera vor, die mit unter der Decke gesteckt haben, um die 26-Jährige gekonnt hinters Licht zu führen.
Frau plant völlig ahnungslos eigene Verlobung
Am Ende des Videos realisiert Ally schließlich, dass sie keinesfalls lediglich die Trauzeugin ist, sondern die Hauptperson in der ganzen Sache. "Warte, was?", keucht sie immer wieder, als sie die anwesenden Freunde entdeckt und ihr Partner sie in der Location an der Hand zum Ort des Geschehens führt. "Du bist es, Miststück! Du warst die ganze Zeit die Hauptfigur!", hört man eine von Allys Freundinnen amüsiert rufen.
Nachdem die 26-Jährige den ersten Schock verdaut hat, quiekt sie überglücklich, als ihr Freund vor ihr auf die Knie geht.
Ihre Freunde hatten wirklich an alles gedacht und sogar Allys Nageldesignerin mit ins Boot geholt, die aus mysteriösen Gründen plötzlich den Termin ihrer Kundin nach vorne verlegen musste, damit die US-Amerikanerin zum Tag der Verlobung schöne Nägel hatte. "Der ganze Plan war meine Idee, und ich bin so glücklich, dass er geklappt hat!!!", freut sich Zwillingsschwester Tiffany.
"Ich werde nie über diesen Tag hinwegkommen", erklärt die zukünftige Braut nach dem Überraschungsantrag. "Der beste Tag aller Zeiten! Ich liebe jeden, der an diesem besonderen Tag dabei war. Ihr bedeutet Richard und mir so viel. 🤍."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/xtiffanyxkleinx