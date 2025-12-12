Frau wusste nichts: Ärzte entdecken in ihrem Bauch 10-Kilo-Tumor und Baby

Los Angeles - Was für viele Menschen wie ein Hollywoodfilm klingt, ist für Familie Lopez aus Kalifornien zur puren Realität geworden. Wie das " Cedars-Sinai Medical Center " in Los Angeles berichtete, sollte sich Suze Lopez (41) einer Operation unterziehen. Dabei entfernten die Ärzte einen rund zehn Kilogramm schweren Tumor aus ihrem Unterleib. Doch das war nicht das Einzige, was die Mediziner in dem Bauch der Frau fanden - sie trug ein Baby in sich.

Suze (41) und ihr Mann Andrew gaben die Hoffnung nie auf. © Fotomontage/Facebook/Suze Lopez

Einige Tage vor der regulären OP musste sich die 41-jährige Krankenschwester aus Bakersfield einem Schwangerschaftstest unterziehen. Als dieser positiv ausfiel, konnte sie das Ergebnis kaum fassen. Zunächst ging Suze davon aus, dass es sich um einen Fehler handle.

"Aufgrund der großen Eierstockzyste, die jahrelang gewachsen war, hätte es ein falsch-positives Ergebnis sein können, sogar Eierstockkrebs", sagte Lopez im Krankenhaus. Ihre unregelmäßige Periode sowie ihre Unterleibsschmerzen erklärte sich die frisch gebackene Mutter durch ihre Erkrankung.

Kurz nach ihrem positiven Test erzählte sie ihrem Ehemann Andrew während eines Dodgers-Baseballspiels in Los Angeles von der freudigen Botschaft, berichtete "Cedars-Sinai".

Nachdem die Krankenschwester Unterleibsschmerzen bekommen hatte, fuhr sie mit ihrem Partner sofort ins Medical Center, um ihre Beschwerden abklären zu lassen. Daraufhin wurde Suze früher operiert, als geplant. Die Ärzte stießen auf ein Baby, welches im Bauchraum der Mutter heranwuchs.