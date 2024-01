09.01.2024 15:01 555 Frau rastet aus und wirft mit Erdnussbutter nach Autos

Ein kurioser Fall beschäftigt die Polizei in Westhessen: In der Taunus-Stadt Friedrichsdorf rastete eine Frau am Montag aus und bewarf Autos mit Erdnussbutter.

Von Florian Gürtler

Friedrichsdorf - Mehrere Gläser Erdnussbutter wurden zu Wurfgeschossen - eine 35-jährige Frau geriet in der Taunus-Stadt Friedrichsdorf völlig außer sich. Zudem warf sie einen Laptop nach einer Passantin! Erdnussbutter ist als Brotaufstrich vor allem in den USA und den Niederlanden beliebt. In der Taunus-Stadt Friedrichsdorf wurden kürzlich mehrere Gläser mit der Paste als Wurfgeschosse verwendet. (Symbolbild) © 123RF/sergofoto Der kurios anmutende Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagnachmittag gegen 15 Uhr, wie die Polizei in Westhessen am heutigen Dienstag mitteilte. Demnach befand sich die 35-Jährige in ihrer Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der "Alten Grenzstraße". Von dort aus bewarf sie durch ein Fester zwei geparkte Autos sowie einen auf der Straße fahrenden Wagen mit Erdnussbutter-Gläsern. Außerdem attackierte die tobende Frau eine vorübergehende Passantin, indem sie mit einem Laptop nach dieser warf. Die so angegriffene Frau konnte sich aber "durch einen beherzten Sprung zur Seite" in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher erklärte. Kurioses Mutter hungert sich von Kleidergröße XL auf XS: So anders sieht sie heute aus Durch die geschmissenen Gläser wurde ebenfalls niemand verletzt. Auch Sachschaden entstand nicht, da die 35-Jährige "in sämtlichen Fällen ihr Ziel verfehlte", wie der Polizeisprecher weiter ausführte. Dennoch wurde die offensichtlich nicht sehr zielsichere Frau von alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die Polizei vermutet, dass die 35-Jährige auch früher schon Autos mit Gegenständen bewarf Die Polizei nahm am Montag in Friedrichsdorf eine Frau fest, nachdem diese mehrere Autos mit Erdnussbutter-Gläsern beworfen hatte. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa Gegen sie werde nun wegen versuchter Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Außerdem liege eine Anzeige wegen Beleidigung gegen die Friedrichsdorferin vor. Die Polizei vermutet zudem, dass der Vorfall am Montag nicht der erste dieser Art hinsichtlich der 35-Jährigen war. Nach ersten Ermittlungen komme diese "auch für einen ähnlich gelagerten Fall vor einigen Wochen in Betracht". Bei diesem vorangegangenen Vorfall wurde eine Flasche auf ein parkendes Auto geworfen. Kurioses Maus räumt jeden Abend Garage von 75-Jährigem auf Zu den Hintergründen der offenbar großen Wut der Frau gegen Autos hat die Polizei noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen gegen die 35-Jährige aus Friedrichsdorf im Taunus dauern an.

