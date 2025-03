Frau sagt Kilos Kampf an: Ein Jahr später kann sie ihren Augen selbst kaum trauen

New York City (USA) - Von 106 auf 63 Kilogramm in nur einem Jahr: Genau das hat Sarah (24) aus New York City geschafft. Wenn sie heute in den Spiegel schaut, kann die junge Frau ihren Augen selbst kaum trauen. Doch nicht nur Sarah ist von ihrer Verwandlung beeindruckt, sondern auch ein Millionenpublikum auf TikTok. Dort hat die New Yorkerin mit ihren Vorher-Nachher-Vergleichen bereits mehrere virale Hits gelandet.