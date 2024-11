Frau schaut ihre Hochzeitsfotos an und kann nicht glauben, was sie da sieht

Cardiff (Wales) - Eigentlich wollte sie nur in Erinnerungen schwelgen. Doch als sich Lisa J. Evans (35) aus Cardiff, Wales, kürzlich die Fotos ihrer Hochzeit im Jahr 2018 ansah, traute sie ihren Augen nicht. Schließlich veröffentlichte sie vergangene Woche eine Fotoshow auf TikTok , in der ihr Dilemma deutlich wurde.

Lisa J. Evans (35) staunte nicht schlecht, als sie kürzlich ihre alten Hochzeitsfotos anschaute. © TikTok/Sceenshot/lisajevans_writes

Die Sache in dem Clip (siehe unten) scheint ziemlich eindeutig: Evans ist darin als Braut zusammen mit einer anderen Frau zu sehen.

Beide machen alles, was ein Brautpaar so tut: Sie stecken sich den Ring an, schneiden gemeinsam die Torte an und tanzen wild auf der anschließenden Party.

Das Problem: Die 35-Jährige hat auf der Hochzeit in Wahrheit ihren Mann Steve geheiratet! Aber wie sind dann all diese Fotos entstanden?

Bei der anderen Frau auf den Bildern handelt es sich um Emma Savage (35), einer Brautjungfer von Evans. Savage ist professionelle Bäckerin, die auch die Hochzeitstorte gemacht hatte. Deshalb durfte sie diese aus Spaß mit anschneiden.

Und die anderen Bilder?