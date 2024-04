Frau schaut nach dem Backen auf ihre Hände: Was sie dann sieht, lässt sie weinen

Kansas (USA) - Beinahe vier Jahrzehnte trug Dawn Monroe ihren Ehering ohne Unterbrechung am Finger. Seit einer Woche ist die Bäckerin untröstlich, denn an ihrem kostbaren Schatz fehlt etwas.

Dawn Monroe ist sicher erst wieder zum Lachen, wenn ihr wertvolles Schmuckstück wieder auftaucht. © Screenshot/Facebook/Sis' Sweets Cookies and Cafe

Am vergangenen Freitag stand die Besitzerin von Sis Sweets Cookies & Cafe im US-Bundesstaat Kansas wie gewöhnlich in ihrer Backstube. Monroe hatte gerade eine Fuhre Plätzchen gebacken, als sie sich plötzlich unvollständig fühlte. Schnell wurde klar, warum.

Monroe schaute auf ihre Hände, ihr Blick verfing sich an ihrem Ehering. Der steckte wie gewohnt am Finger, allerdings ohne den 4000-US-Dollar-Diamanten in der Mitte. Der umgerechnet rund 3700 Euro teure Edelstein, ein Geschenk ihres Mannes, fehlte.

Wie die New York Post berichtete, habe die Amerikanerin danach mit ihrem Team die komplette Backstube auf den Kopf gestellt. Denn verloren gegangenen Diamanten konnten sie aber nicht finden.

"Ich habe geweint", sagte Monroe und stellte die Vermutung an, das Schmuckstück in einen ihrer Kekse eingebacken zu haben.