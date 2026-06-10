Frau schluckt versehentlich AirPod: Erste Frage des Giftnotrufs trifft Nagel auf den Kopf

Dover (Delaware, USA) - Kaum hatte sie bemerkt, dass sie einen ihrer AirPods verschluckt hatte, wählte Kait Moseder (31) auch schon die Nummer des Giftnotrufs. Dort schilderte die Frau aus Dover in Delaware aufgeregt, was passiert war. Von der anderen Seite kam sofort eine Frage zurück, die den Nagel auf den Kopf traf.

Kait Moseder (31) hat kürzlich einen ihrer AirPods geschluckt, ließ sich Tage später sogar röntgen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/spotmebestie

Anfang Juni schilderte die US-Amerikanerin in einem viralen Instagram-Video ihr Dilemma. "Fröhlichen Montag! Ich habe gerade meinen verdammten AirPod verschluckt", erklärt Moseder in dem Clip.

"Wie alt ist das Kind?", habe man sie sofort beim Giftnotruf gefragt. Wie peinlich: "Das Kind bin ich. Ich bin 31", habe sie sofort zugegeben. Doch wie hatte die erwachsene Frau es geschafft, ihren eigenen AirPod zu schlucken?

Sie sei mit dem Apple-Zubehör und mehreren Vitamintabletten in der Hand in ihr Auto gestiegen. Dort habe sie den AirPod dann vergessen und alles auf einmal geschluckt, so Moseder.

Es kam, wie es kommen musste: Nach wenigen Minuten koppelte sich ihr AirPod mit dem Handy. Kurz darauf fiel der Fitness-Frau auf, dass sie mehr als nur die Tabletten geschluckt haben musste.

Nach dieser Schilderung hatte die Giftnotrufzentrale einen simplen Tipp parat.