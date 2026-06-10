Skandal im Cockpit: Pilot soll 16 Jahre ohne gültige Zulassung geflogen sein

Toronto (Kanada) - Ein Pilot der Fluggesellschaft Air Canada hat über Jahre hinweg Passagiere befördert, ohne eine gültige Lizenz zu besitzen.

Der Pilot soll über Jahre als Flugkapitän für die Fluggesellschaft Air Canada tätig gewesen sein, ohne über eine gültige Lizenz zu verfügen. (Symbolfoto) © Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie die Peel Regional Police berichtet, wurde der Pilot Geoffrey Wall (59) am 1. Juni festgenommen und angeklagt.

Dem 59-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2025 mehr als 900 Inlands- und Auslandsflüge als Flugkapitän durchgeführt zu haben, obwohl ihm die dafür erforderliche Lizenz gefehlt haben soll.

Zwar verfügte Wall über eine gültige Berufspilotenlizenz für die gewerbliche Luftfahrt, die notwendige Verkehrspilotenlizenz für den Einsatz als Linienpilot und die Beförderung von Passagieren soll er jedoch nie erworben haben.

Nun muss er sich unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung vor Gericht verantworten.

Der Prozessauftakt ist für den 29. Juni angesetzt.