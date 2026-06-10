Skandal im Cockpit: Pilot soll 16 Jahre ohne gültige Zulassung geflogen sein
Toronto (Kanada) - Ein Pilot der Fluggesellschaft Air Canada hat über Jahre hinweg Passagiere befördert, ohne eine gültige Lizenz zu besitzen.
Wie die Peel Regional Police berichtet, wurde der Pilot Geoffrey Wall (59) am 1. Juni festgenommen und angeklagt.
Dem 59-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2025 mehr als 900 Inlands- und Auslandsflüge als Flugkapitän durchgeführt zu haben, obwohl ihm die dafür erforderliche Lizenz gefehlt haben soll.
Zwar verfügte Wall über eine gültige Berufspilotenlizenz für die gewerbliche Luftfahrt, die notwendige Verkehrspilotenlizenz für den Einsatz als Linienpilot und die Beförderung von Passagieren soll er jedoch nie erworben haben.
Nun muss er sich unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung vor Gericht verantworten.
Der Prozessauftakt ist für den 29. Juni angesetzt.
Offenbar soll Geoffrey die entsprechende Lizenz gefälscht haben
Ins Rollen kamen die Ermittlungen bei einer Überprüfung der Lizenznachweise, bei der offenbar Unstimmigkeiten festgestellt wurden.
Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass "der Beschuldigte sowohl seinen Arbeitgeber Air Canada als auch die für die zivile Luftfahrt zuständige Bundesbehörde Transport Canada getäuscht" und entsprechende Nachweise gefälscht hat.
Titelfoto: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP