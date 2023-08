Frau singt laut auf Balkon und löst damit Polizei-Einsatz aus

Hanau - Die Stimme hatte offenbar durchaus Volumen, doch die Töne waren wohl etwas schief - eine Frau hat mit ihrem Gesang am gestrigen Dienstagabend einen Polizei-Einsatz im südosthessischen Hanau ausgelöst.

Eine lautstark singende Frau löste am späten Dienstagabend einen Polizei-Einsatz in der Innenstadt von Hanau aus. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Die äußerst kuriose Geschichte nahm gegen 20.50 Uhr ihren Anfang, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Mittwochnachmittag mitteilte.

Eine Anwohnerin meldete sich per Telefon bei der Polizei und berichtete in besorgtem Tonfall, dass "eine schwarz gekleidete Frau in der Leimenstraße seit geraumer Zeit auf ihrem Balkon stünde und dort laut singe", wie ein Sprecher erklärte.

Offenbar war es für die Zeugin schwierig, zu entscheiden, ob es sich bei den ausgestoßenen Tönen nun tatsächlich um Gesang, oder aber um Schreie und Hilferufe handele. "Da zudem die Rollläden heruntergelassen seien, befürchtete die Anruferin gar eine mögliche Notlage", fügte der Polizeisprecher hinzu.

Ein Streifenwagen wurde umgehend in die Leimenstraße am östlichen Rand der Hanauer City entsandt. Als die Beamten eintrafen, war bereits wieder alles ruhig in der Straße, die singende oder um Hilfe rufende Frau war auf keinem der Balkone auszumachen.

Die Polizisten wandten sich daher zunächst an die Mitarbeiter eines Ladens im Erdgeschoss des fraglichen Hauses und erkundigten sich, ob diesen die lautstarke Sängerin aufgefallen sei. Was sie dabei erfuhren, ließ die Ordnungshüter schmunzeln.