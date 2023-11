Frau steckt noch in der Umkleidekabine, als es plötzlich zappenduster im Laden wird

Michelfeld - Und plötzlich gingen die Lichter aus! Für eine Ladenkundin in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) endete eine Shoppingtour in einer äußerst misslichen Lage.

Etwas zu viel Ruhe hatte eine Ladenkundin beim Anprobieren von Kleidung in Michelfeld. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Was soll in einer Umkleide schon schiefgehen? Spätestens seit dem gestrigen Montagabend in einem Michelfelder Geschäft gilt die Erkenntnis: Ganz schön viel!

Laut Polizeiangaben wurde das Führungs- und Lagezentrum Aalen gegen 19.15 Uhr über einen nicht gerade alltäglichen Vorfall informiert.

Eine Sicherheitsfirma meldete, dass sich eine Person in einem Ladengeschäft in der Daimlerstraße aufhalten würde - und das nach Ladenschluss!

Eine Einbrecherin - oder doch alles nur ein blödes Missgeschick?

Der Grund dürfte der Dame vermutlich ziemlich peinlich sein: Diese befand sich nämlich noch in den Umkleidekabinen, als das Ladenpersonal Feierabend machte und das Geschäft abschloss.