Frau storniert Restaurant-Reservierung: Als sie die Stornogebühr erfährt, ist sie platt!

Lorida Quiambao staunte nach einer Restaurantabsage nicht schlecht. Sie sollte umgerechnet rund 627 Euro Stornogebühr zahlen.

Von Christian Norm

Melbourne (Australien) - Was für ein teurer Spaß! Lorida Quiambao wollte ihren Geburtstag am heutigen Samstag mit fünf Gästen in dem schicken Restaurant "Navi" feiern. Leider wurde die Australierin aus Melbourne am Donnerstag, gut 48 Stunden vor dem Besuch krank. Was dann passierte, verschlug Quiambao die Sprache.

Lorida Quiambao auf einem Facebook-Selfie. © Facebook/Screenshot/Lo Jermaine (Ting) Denn das Lokal stellte der jungen Dame eine Stornogebühr in Höhe von 1020 Australischen Dollar (rund 627 Euro) in Rechnung. "Kein Restaurant oder Unternehmen sollte diese Art von Stornogebühren einfach so verlangen dürfen", ärgerte sich Quiambao auf Facebook. Weiter schrieb sie: "Ich habe meine Kreditkarte überprüft und ja, sie haben diesen Betrag abgebucht, ohne auch nur zu versuchen, mich zu erreichen". Stattdessen habe sie am Freitag lediglich eine E-Mail erhalten, in der sie vom Restaurant über die Gebühr informiert worden sei. "Sie hätten wenigstens vorher mit mir sprechen können, um es zu erklären", sagte die junge Frau im Gespräch mit der Daily Mail Australia. Quiambao, die derzeit als Projektmanagerin tätig ist, äußerte durchaus Verständnis für die Stornogebühr, nicht aber für deren kuriose Höhe.

Kurioses Junge wird in der Schule wegen langer Haare gemobbt: Der Grund für seine Frisur ist rührend "Sie haben mir das absolute Maximum in Rechnung gestellt", so die Australierin.

Geschichte nimmt für alle Seiten ein gutes Ende