Frau traut an Flughafen ihren Augen nicht: Dann kann sie nur noch lachen

England/Mallorca - Flughäfen sind oft eine stressige Angelegenheit. Tausende Passagiere wollen hier täglich in aller Herren Länder reisen. Auf nichts anderes hatte sich Brooke Lazaro (24) eingestellt, als sie im vergangenen Monat vom London Southend Airport ins sonnige Mallorca fliegen wollte. Doch als die Britin mit ihrer Mutter am Flughafen eintraf, traute sie ihren Augen nicht - und musste kurz darauf laut lachen.

Doch warum war an dem Tag so wenig in dem Flughafen los?

Der "London Southend Airport" wirkt im Video wie eine Geisterstadt. © TikTok/Screenshot/brookelazaro

"An dem Tag, an dem wir den Flughafen nutzten, gingen nur zwei Flüge von Southend ab. Es war wie eine Geisterstadt, aber sehr ruhig und stressfrei", sagte sie dem US-Magazin.

Es sei das erste Mal gewesen, dass sie von dort aus geflogen sei, aber ihre Mutter habe aufgrund früherer Erfahrungen bereits geahnt, dass der Flughafen leer sein würde, erklärte Lazaro.

"Sie sagte, er sei ziemlich leer, seit Corona 2020 zugeschlagen hat und viele Fluggesellschaften ihre Flüge vom Southend Airport eingestellt haben", so die TikTokerin.



Aber kann der Flughafen unter diesen Umständen überhaupt überleben?

"Wir trafen eine nette Dame namens Karen, die am Flughafen arbeitet und uns erzählte, wie ruhig es seit einiger Zeit am Flughafen ist. Sie sagte, das sei schade, denn es sei ein schöner Flughafen. Es besteht die Hoffnung, dass in den nächsten Monaten wieder mehr Flüge vom Southend Airport abfliegen", so Lazaro abschließend.