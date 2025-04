Frau wartet vier Jahre, bis sie Antrag bekommt: Dann verrät sie Verlobtem ihr Geheimnis

In einem TikTok-Video feierte sich Langford vor wenigen Tagen selbst. In dem Clip steht sie mit einem Glas Rotwein neben dem Auflauf, der auf ihren Zukünftigen wartet. "Ladys, hebt euch euer bestes Spiel fürs große Finale auf", schreibt die TikTokerin darin.

Ashton Langford (27) wollte das Beste für die Ehe aufheben. © Instagram/Screenshot/ashtonlangford_

Einigen Usern stößt Langfords Frauen- und Männerbild übel auf. Sie halten es für antiquiert und sexistisch. Tenor: Warum muss eine Ehefrau im Jahr 2025 zwingend noch tolle Gerichte für ihren Mann kochen?

Doch das ficht die frisch Verlobte nicht an. "Die Reaktion hat mich wirklich überrascht. Noch nie hatte ein Video so viele Aufrufe. Ich fand es einfach ein lustiges TikTok, nicht so tiefgründig. Aber einige Leute haben sich in den Kommentaren so aufgeregt", sagte sie diese Woche gegenüber Newsweek.

Im Gespräch mit dem US-Magazin legte Langford allerdings schon bald ein weiteres Geständnis ab.

"Ehrlich gesagt war ich während unserer Beziehung nicht besonders gut im Kochen. Aber ich habe mir in letzter Zeit viel mehr Mühe gegeben, ihm schönere Abendessen zuzubereiten, weil er einen körperlich anstrengenden Job hat", gab sie zu.

Ihr Tom habe es einfach verdient, so die Australierin.