Frau will Freundin Antrag in Hotelsuite machen: Was dann passiert, verwirrt sie sehr

Ihre Begeisterung gilt in diesem Moment nämlich etwas ganz anderem in der Suite. Während ihre verdutzte Freundin am Bett stehenbleibt, greift sich Alex die Kamera.

Alex Murphy (33, l.) und Christine Peskosky (31) sind mittlerweile verheiratet. © TikTok/Screenshot/chrisandalex

Dann schwenkt sie das Gerät in Richtung des großen Whirlpools, der im luxuriösen Zimmer am Fenster steht. Ihre Begeisterung für die Wanne scheint grenzenlos, während Christine die Welt nicht mehr versteht.

"In diesem Moment dachte ich nur: 'Ist sie nicht beeindruckt von dem, was ich getan habe? Ist es ihr nicht so wichtig?'", sagte die US-Amerikanerin diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Doch dann sei bei ihr der Groschen gefallen: "Erst als ich sah, wie sie das Stativ, das ich aufgestellt hatte, um ihre Reaktion einzufangen, bewegte, dämmerte mir, dass sie die ganze Dekoration über dem Bett gar nicht bemerkt hatte."

Doch im Video kommt es nach wenigen Sekunden zu einem Stimmungswechsel, als Alex bemerkt, woran sie gerade vorbeigelaufen ist. "Man konnte förmlich sehen, wie sich hinter meinen Augen die Hamsterräder drehten, als mir endlich klar wurde, was los war", sagte sie ebenfalls im Gespräch mit dem US-Magazin.

Letzten Endes gab es aber ein Happy End. Und weil die jungen Damen nach dem Antrag "durchbrannten", sind sie inzwischen sogar schon verheiratet.