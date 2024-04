Frau will ihren Eiskaffee von McDonald's trinken: Dann fällt ihr die Kinnlade runter

Tayla aus Perth fällt die Kinnlade herunter. Was ist hier los? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/taylacespedes

In einem TikTok-Video (siehe unten), das am vergangenen Freitag viral ging, zeigt die Mutter, was ihr passiert ist. Zunächst hält sie den großen Pappbecher, den sie von McDonald's bekommen hat, in die Kamera.

Dann kommt der Clou: Die Australierin zieht mit offenem Mund einen kleineren Becher aus dem großen. Wollte ihr jemand im Schnellrestaurant heimlich eine halbe Portion Eiskaffee andrehen?

Das habe sie auch wissen wollen, sagt die TikTokerin. Deshalb sei sie noch einmal zum Restaurant gegangen, um die Filialleiterin zur Rede zu stellen.

In einem weiteren Video erzählt Tayla, wie die Geschichte weiterging.