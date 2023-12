Frau will nicht mit ihrem Mann ausgehen: "Er ist grausam zu Menschen und belästigt sie"

Die Frau führte ein Beispiel an: "Erst gestern waren wir einkaufen und als wir an der Cornflakes-Reihe vorbeikamen, machte er vor einer fettleibigen Mutter und ihrem Kind eine Bemerkung darüber, dass das ungesund sei. Immer, wenn er eine dicke Person sieht, ruft er 'Jesus' oder 'Igitt'."

Es sei ihr peinlich, mit ihm auszugehen, und sie lebe in ständiger Angst davor, was er als Nächstes sagen könnte. "Er hasst besonders dicke Menschen und wirft ihnen in der Öffentlichkeit böse Blicke zu."

"Wir sind seit acht Jahren zusammen. Er war in der High School nie ein Sportler, aber er war gut in Form und ästhetisch", schrieb die Frau.

Hat sie wirklich solch einen furchtbaren Mann an ihrer Seite? Mit ihrem kuriosen Beitrag auf Reddit sorgte eine anonyme Frau für rege Anteilnahme.

Ihr Mann sei ein Bodyshamer und würde andere Menschen belästigen, klagte die Frau. (Symbolbild)

"Ich habe ihn schon mehrmals gebeten, damit aufzuhören, aber er macht einfach weiter. Er ist auch fest davon überzeugt, dass er ein Vorbild für Andere sein muss. Wie kann ich das unterbinden und was ist mit ihm los?", fragte die verzweifelte Frau.

Viele Leser zeigten sich fassungslos vom Body-Shaming-Verhalten des Mannes. "Was stimmt nicht mit ihm, dass er so ist. Du bist mit einem Tyrannen verheiratet. Ich würde keine einzige Minute meines Lebens mit so jemandem verschwenden", schrieb eine Nutzerin.

Ein anderer Nutzer ergänzte: "Was für ein Verlierer. Jeder, der so voreingenommen und grausam ist, verdient es, allein zu sein, bis er seinen Scheiß kapiert hat. Du musst ihn so schnell wie möglich loswerden. Er braucht eine Therapie."