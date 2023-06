Sarah Knappik mit Plus-Size-Fashion gegen Body-Shaming

Berlin - Sarah Knappik (36) designte z usammen mit Daisy Dee (52), die sie in der Sendung "Kampf der Reality-Stars" kennenlernte, eine Modekollektion gegen Body-Shaming. Ein Projekt, das dem Model auf Grund ihrer Erfahrungen sehr am Herzen liegt.

Sarah Knappik (36) wurde Anfang 2021 Mutter. © RTLZWEI

Am Samstag um 20 Uhr konnte das große Shopping bei Bossy Curves starten. Zuvor machten die erfolgreichen "Plus Size"-Promidamen ihre Modepläne in der RTL-Reportage aus dem April dieses Jahres und auf ihren Social-Media-Accounts publik.

Die Message: "Es ist ok wie du bist." Ein Gedanke, den die GNTM-Kandidatin von 2008 so nicht immer in ihrem Leben mit sich führte.

Schließlich bekam das ehemals gertenschlanke Model bereits einiges an diskriminierenden Kommentaren und Beleidigungen ab.

Die ersten Berührungen mit dem Thema Body-Shaming hatte Sarah Knappik dabei schon weit vor ihrer Geburt ihrer Tochter Marly.