Frau wundert sich über angefressene Kürbisse: Als sie die Wahrheit herausfindet, ist das Gelächter groß

Cleveland (Ohio) - Dass sich irgendein Tier an ihren Halloween-Kürbissen zu schaffen gemacht hatte, war ihr zwar von Anfang klar gewesen. Doch als Erin Zak aus Cleveland, Ohio, den Übeltäter einige Tage nach dem Grusel-Fest erstmals zu Gesicht bekam, musste sie laut lachen. Zum Glück filmte sie den tierischen Dieb. Denn ihr Material führte vergangene Woche zu einem gigantischen viralen Hit. Mehr als 32 Millionen Klicks hat das Werk (siehe unten) seither eingeheimst.

Wer hatte wohl an diesem Kürbis genagt? © TikTok/Screenshot/romiebaloney

Der Grund für die Freude ist weniger das Tier an sich, sondern sein Aussehen. Denn vor Zak stand vergangene Woche plötzlich das dickste Eichhörnchen, das sie je gesehen hatte.

"Ich war buchstäblich überrascht und dachte, es sei ein Murmeltier", sagte die US-Amerikanerin in einem aktuellen Interview mit The Dodo. "Mir wurde klar, dass dies der Übeltäter ist, der all meine Halloween-Dekorationen aufgefressen hatte", ergänzte sie.



Dass das Eichhörnchen alles andere als am Hungertuch nagt, ist im viralen Hit von Zak gut zu sehen. Während vor dem Tier ein angefressener Kürbis steht, ist es gerade munter am Kauen.

Der Clip sammelte innerhalb der ersten fünf Tage nicht nur 5,8 Millionen Likes ein, sondern auch mehr als 90.000 Kommentare.