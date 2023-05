Zeugin wird kurz vor Prozess entführt und soll "lebendig verbrannt" werden - Doch sie kann flüchten!

Ohio (USA) - Eine Rettungssanitäterin aus Ohio war fünf Tage lang verschwunden. Sie sollte in einem Vergewaltigungsprozess gegen ihren Stalker aussagen, als sie plötzlich verschwand. Bei ihrer Rückkehr berichtete sie von traumatischen Erlebnissen.

Lachelle Jordan (30) schaffte es ihren Entführern zu entkommen. Hilfesuchend wandte sie sich an einen Supermarkt. © Bildmontage/Screenshots: YouTube/19 News, Facebook/Cleveland Police

Überwachungsaufnahmen zeigten, wie Lachelle Jordan (30) barfuß und in angeschlagenem Zustand über den Parkplatz eines Supermarktes lief. Drinnen fragte sie Mitarbeiter umgehend nach der Notrufnummer 911.

Wie die Zeitung New York Post berichtete, war die vermisste zweifache Mutter am 12. April gegen 23 Uhr Ortszeit wieder aufgetaucht, nachdem sie ganze fünf Tage lang verschwunden geblieben war. Wie die Polizei bestätigte, wurde die Rettungssanitäterin umgehend zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Person, die den Notruf entgegennahm, schien über das mysteriöse Verschwinden der 30-Jährigen Bescheid zu wissen. Als sie den Anruf an die Polizei weiterleitete, sagte sie: "Sie werden es nicht glauben. Wir haben einen Anruf von Lachelle Jordan erhalten."

"Sie sagte, sie sei den Leuten entkommen, die sie entführt haben. Sie versuchten, sie lebendig zu verbrennen", erklärte der Calltalker der Notrufzentrale den Beamten.

Die Mitarbeiterin des Supermarktes, in dem Jordan um Hilfe bat, beschrieb diese als "nervös und müde" aussehend und "als hätte jemand mit ihr gekämpft". Ihr Hemd war zerrissen und an einigen Stellen verbrannt.