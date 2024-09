Frau zeigt Freund ihren neuen Pony: Seine Reaktion trifft sie unerwartet

Ihr Freund reagiert entsetzt, doch Erica Giles (26) bleibt gelassen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/__ericamerica

Kurzerhand ignorierte sie den Wunsch ihres Freundes und ließ sich ganz bewusst einen hübschen Pony schneiden.

Um seine entsetzte Reaktion festzuhalten, filmte Giles den Moment, in dem sie ihm den neuen Haarschnitt präsentierte. Doch der Moment der Wahrheit fiel ganz anders aus, als sie erwartet hatte.

In dem Video, das inzwischen auf TikTok viral gegangen ist, zeigt sich die 26-Jährige nach dem Friseurbesuch im Auto. Selbstbewusst spricht sie in die Kamera: "Mein Freund hasst Ponys. Also, was habe ich getan? Ich bin hingegangen und habe mir einen Pony schneiden lassen!"

Kurz darauf geht Giles in ihre Wohnung, wo ihr Partner gerade an seinen Monitoren sitzt. Zunächst reagiert er wie gedacht. Der junge Kerl schlägt sich entsetzt die Hände vors Gesicht. Doch was er dann sagt, kommt unerwartet.