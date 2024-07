Frau zieht in ihr erstes Haus ein: Was ihr Nachbar (98) tut, rührt sie zu Tränen

Als er vor ihr stand, staunte sie nicht schlecht. Kurz darauf war Kelly McDuff zu Tränen gerührt.

Von Christian Norm

Richardson (Texas) - Als er vor ihr stand, staunte sie nicht schlecht. Kurz darauf war Kelly McDuff zu Tränen gerührt. Der Grund: Die junge Frau war im vergangenen Monat gerade in ihr erstes Haus in der texanischen Stadt Richardson gezogen, als ihr Nachbar sie bereits mit einem großen Schokokuchen willkommen hieß. Da sie von der Geschichte so gerührt war, drehte sie spontan ein Video.

Kelly McDuff ist total gerührt. Grund ist eine liebevolle Geste ihres betagten Nachbarn (98). © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kellyann2339 In dem Clip ist McDuff zu sehen, die sich vor Rührung die Hand vor den Mund hält. Kurz danach ist ihr neuer Nachbar zu sehen, der bereits auf dem Weg zu seinem Haus ist. Zuletzt bekommt das Publikum den liebevoll gestalteten Schokokuchen zu sehen. Der Clip schlug im Juni auf TikTok ein wie eine Bombe. Mehr als elf Millionen Klicks, sowie gut 1,7 Millionen Likes sind seitdem zusammengekommen. Denn viele User sind von der rührenden Geste des 98-Jährigen gleichermaßen bewegt. Diese Woche sprach McDuff, die mit ihrem Verlobten in das Haus eingezogen ist, mit Newsweek über die Geschichte. "Es war so eine süße Geste", sagte sie. Kurioses Amazon-Bestellung endet in Katastrophe, weil Paket-Bote riesigen Fehler begeht "Er stellte sich vor und hieß mich in der Nachbarschaft willkommen. Er lebt seit 52 Jahren in seinem Haus und seine Stieftochter lebt jetzt bei ihm." Er habe gesagt, dass er hoffe, dass es ihnen in der Nachbarschaft genauso gut gefalle wie ihm, so die US-Amerikanerin.

Inzwischen hat sie sich übrigens revanchiert.

Virales TikTok-Video zeigt die rührende Geste