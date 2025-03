Blondine wird in Autowerkstatt nicht ernst genommen: Dann wird es peinlich!

Space Coast (USA) - Wir leben im Jahr 2025 und trotzdem werden Frauen in vielen Bereichen einfach nicht ernst genommen. Vor allem in Branchen, die von Männern dominiert werden, muss man sich als Frau auf wenig Respekt einstellen. Wie auch Lauren-Ann Graham, die in einer Autowerkstatt für dumm gehalten wurde. Wenn der Angestellte gewusst hätte, wen er da vor sich hat, hätte er wohl lieber seinen Mund gehalten.