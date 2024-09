Frauen wollen ästhetisches Dinner inszenieren: Doch am Ende müssen alle lachen

Denn in dem kuriosen Video geht einiges schief. Dinge fallen herunter oder passen nicht zusammen. Die besonderen Highlights liefern allerdings die Getränke der Frauen.

In dem zweiten Clip ist zu sehen, dass sich beide Frauen in Wahrheit ziemlich ungeschickt angestellt hatten. "Nur zwei tollpatschige Mädchen, die versuchen, ihr Leben zu leben", gibt Wilson im Kommentar zu.

Glaubt man dem Clip, haben die jungen Damen aus den Niederlanden alles richtig gemacht. Doch offenbar nagte die "Lüge" zu sehr an Wilson. Deshalb veröffentlichte sie kurz darauf ein weiteres Video.

Das Getränk läuft kaum ins Glas, sondern vielmehr an der Karaffe herunter. © TikTok/Screenshot/tanisha.wilson

Eine Zitronenscheibe in der eleganten Karaffe soll besonders ästhetisch wirken. Dumm nur, dass sie nicht hineinpassen will. Deshalb wird sie hineingedrückt, bis es schließlich platscht. Das Getränk schwappt über.

Gleich danach geht es weiter. Nun soll das Getränk von der Karaffe in die Gläser geschüttet werden. Doch leider läuft es an der Karaffe herunter auf den Tisch und einen Teller, die Eiswürfel fliegen teilweise an den Gläsern vorbei. Immerhin: Ein wenig landet auch im Ziel.

So viel Ehrlichkeit macht sich bezahlt. Der Clip vom vergangenen Monat ist viral gegangen, hat fast 200.000 Klicks gesammelt.

"Ich habe sicher nicht erwartet, dass es so ein Publikum anzieht. Aber ich bin froh, dass die Leute uns sympathisch fanden und darüber lachen konnten, anstatt über die immer perfekt ästhetischen Videos", sagte Wilson diese Woche im Gespräch mit Newsweek.



"Normalerweise wird meine Tollpatschigkeit nicht auf Video festgehalten. Aber jetzt war es so und ich musste so sehr lachen, dass ich es einfach teilen musste", gab die 26-Jährige gegenüber dem US-Magazin zu.