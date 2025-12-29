Vater soll auf Baby aufpassen: Als Mutter beide durchs Fenster sieht, zückt sie Handy sofort

Es war ein ganz normaler Tag, als sie nach Hause kam. Doch als Evelina aus Rumänien ins Fenster ihrer Villa blickte, musste sie sofort ihr Handy zücken.

Von Christian Norm

Timișoara (Rumänien) - Es war ein ganz normaler Tag, als sie nach Hause kam. Doch als Evelina (31) aus Timișoara in Rumänien ins Fenster ihrer Villa blickte, musste sie sofort ihr Handy zücken. Die junge Mutter beobachtete nämlich einen Moment zwischen ihrem Mann Bogdan (36) und dem gemeinsamen Sohn (1). Die Szene, die die Rumänin schließlich festhielt, geht seit Mitte des Monats viral.

In der Aufnahme, die vom Bürgersteig vor dem Haus gefilmt wurde, sind Vater und Sohn in trauter Zweisamkeit zu sehen. Während der Mann sein Kind in den Armen durch die Luft schwenkt, scheint sich der Kleine wie Bolle zu freuen. Schließlich bekommt Mamas Baby noch einen Kuss auf die Stirn vom Papa. Dann endet die Szene, die nicht nur Evelina voll ans Herz geht. So sind auf TikTok inzwischen 1,1 Millionen Klicks zusammengekommen, dazu mehr als 180.000 Likes. In einem Interview mit Newsweek hat Evelina jetzt ein wenig mehr über den Moment und ihre Familie verraten.

Virales TikTok-Video zeigt den Moment zwischen Vater und Sohn, der Herzen schmelzen lässt