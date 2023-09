Frauenleiche gefunden: Ekelerregende Gerüche im ganzen Haus

Foggia (Italien) - In Italien wurde eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Der Vorfall ist für die Nachbarn alles andere als appetitlich ...

Nach dem Fund einer Frauenleiche ermittelt die Polizei in Italien. (Archivbild) © 123rf.com/joseh51

Die leblose Frau wurde in ihrem Zuhause in der Stadt Foggia entdeckt. Nachdem beißender Geruch aus dem Gebäude drang, sich auch in den angrenzenden Wohnungen verteilte und sich schließlich gesundheitliche Probleme in der Nachbarschaft bemerkbar machten, gingen Polizei und Feuerwehr dem Ganzen auf den Grund.

Außer der Leiche fanden die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung außerdem die Überreste eines Hundes, der wohl schon vor langer Zeit gestorben war. Hinzu kam jede Menge Müll, Exkremente sowie Dreck in den Zimmern, berichtet Foggia Today.



Doch nachdem die Verstorbene abtransportiert worden war, sei alles so geblieben, wie es war: Die Eingangstür des Hauses war nur angelehnt, der Hintereingang mit Blick auf den Hof stand völlig offen. Außerdem fehlte in einem Fenster zur Straße das Glas.

Wie Nachbarn der Toten berichteten, lebe der Eigentümer der Wohnung derzeit in einer Senioreneinrichtung außerhalb der Stadt.

Er weiß wahrscheinlich nicht einmal, was passiert ist.