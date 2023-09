Für eine Fußballmannschaft reicht's nicht: Das ist die kleinste Gemeinde Deutschlands

Dierfeld - Die deutsche Bevölkerung wächst und wächst. Abseits der immer voller werdenden Großstädte und Ortschaften zeichnet eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz einen krassen Gegenentwurf zur aktuellen Gemengelage - und wurde dafür jetzt ganz offiziell zur kleinsten Gemeinde der Bundesrepublik erklärt.

In der Gemeinde Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich leben gerade einmal neun Menschen. © Thomas Frey/dpa

Am heutigen Dienstag teilte das Statistische Bundesamt mit Sitz in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden mit, dass die Gemeinde Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich diesen Titel für sich errungen hat.

Rund 50 Kilometer von Trier entfernt haben sich in dem beschaulichen Örtchen gerade einmal neun Personen niedergelassen und genießen einen Alltag in ziemlicher Abgeschiedenheit. Insgesamt leben sieben Männer und zwei Frauen in Dierfeld - und das auf einer durchaus stattlichen Fläche von rund 1,55 Quadratkilometern.

Somit beträgt die aktuelle Bevölkerungsdichte der Ortschaft, die offiziell auch als Landwirtschaftsbetrieb gilt, laut Statistischem Bundesamt lediglich weniger als sechs Personen pro Quadratkilometer. Für eine Fußballmannschaft reicht es demnach in Dierfeld noch lange nicht.

Vorteilhaft ist hingegen jedoch nicht nur die Tatsache, dass sich jeder Einwohner persönlich kennt. Auch Ortsbürgermeister Roderich von Greve-Dierfeld (parteilos) sieht einen entscheidenden Vorteil seiner Mini-Gemeinde. Denn so habe man bei jeder Wahl mindestens 90, wenn nicht sogar eine 100-prozentige Wahlbeteiligung.

Den ersten Platz im Ranking der kleinsten deutschen Gemeinden errang Dierfeld übrigens nur denkbar knapp. Denn nur einen Einwohner mehr wies Wiedenborstel im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein auf.