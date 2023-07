Für OnlyFans: Mann macht Dick-Pics auf offener Straße und landet im Knast!

Bangkok - Ein Mann aus Thailand wurde verhaftet, nachdem er in der Öffentlichkeit Bilder seines Genitals geschossen hatte, um sie anschließend auf seinem OnlyFans-Profil hochzuladen.

Für seine zahlende Kundschaft zog der 28-Jährige in der Öffentlichkeit blank. (Symbolbild) © andreypopov/123RF

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok schoss der 28-jährige Beschuldigte am vergangenen Mittwoch die Fotos seines besten Stücks, um seine Fans auf der Erotik-Plattform zu beglücken, berichtete "DailyStar" am Montag.

Offenbar schoss der Mann namens Paphonsan Anyapho die Bilder nicht immer selbst. In einem Fall soll er einen Passanten überredet haben, dass vulgäre Bild von ihm zu machen.

Dieser habe sich anschließend bei der Polizei gemeldet, die den 28-Jährigen einen Tag später, am Donnerstag, ausfindig machen konnte und festnahm.

Woran sich die "einzigen Fans" des Exhibitionisten erfreuten, dürfte dem Beschuldigten nun teuer zu stehen kommen. Bis zu fünf Jahren Haftstrafe und ein Bußgeld von umgerechnet rund 2600 Euro drohen.