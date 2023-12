Gäste schreien Bräutigam an, als sie sehen, was Braut getan hat: Doch er versteht nichts

Cisne (Illinois) - Sie schrien ihn an. Doch er hatte keine Ahnung, was los war: Während die Gäste auf der Hochzeit von Caitlin McInnis (30) und ihrem Bräutigam Tyler (33) sofort durchdrehten, als sie die Braut nach einer Pause wiedersahen, stand der frischgebackene Ehemann auf dem Schlauch. Ein Detail fiel ihm zwar sofort auf. Doch den eigentlichen Clou übersah er.

Bräutigam Tyler (33) schaute verwirrt zu den Gästen, während er seine Braut Caitlin McInnis (30) in den Arm nahm. Warum schrien sie ihn an? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/courtsaraceno

Jetzt sprach die Braut aus Cisne, Illinois, höchstpersönlich mit Newsweek über die kuriose Geschichte: "Mein Mann Tyler war sehr verwirrt. Er bemerkte ehrlich gesagt zuerst den Kleiderwechsel. Aber nachdem ihn alle eine Sekunde lang angeschrien hatten, war er überrascht!"

Denn Caitlin hatte sich während der Hochzeit mit ihrer Schwester Courtnie Saraceno (35) in ein Zimmer zurückgezogen und sich die langen Haare deutlich kürzer schneiden lassen.

Auch Courtnie, die in Rosemont, Illinois, lebt, sprach diese Woche mit dem US-Magazin. "Ich war etwas nervös. Aber sie hatte schon früher kurze Haare, also wusste ich, dass sie keine Angst hatte. Ich wollte sie nicht von ihrem Empfang abhalten, also habe ich versucht, einen schnellen Schnitt zu machen, der gut aussieht", erklärte die gelernte Friseurin.

Während sich der Bräutigam zunächst verwirrt zeigte, schufen die User auf TikTok Fakten. 2,2 Millionen Klicks erhielt der zugehörige Clip, der bereits Ende September veröffentlicht wurde.

Einen viralen Hit hatte Caitlin nicht im Sinn gehabt - aber warum dann der Haarwechsel?